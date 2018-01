Nessun insetto autorizzato nei menu : (ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Al momento Nessun a specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata" a scopo alimentare in Italia. A precisarlo è il Ministero della Salute in una nota informativa. Dal primo ...

Nessun insetto autorizzato nei menu : le precisazioni del Ministero della Salute : Dal primo gennaio si applica il nuovo regolamento europeo sui nuovi cibi che consentirà di servire a tavola anche insetti: ciò non significa che possiamo trovarli in commercio. “Al momento Nessuna specie di insetto (o suo derivato) è autorizzata“, precisa in una nota informativa il Ministero della Salute. “L’autorizzazione di un novel food deve essere richiesta alla Commissione europea, seguendo le linee guida ...