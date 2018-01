Napoli | de Magistris in ospedale da Gaetano | ' Sta bene'

Napoli - De Magistris : “La criminalità minorile deve essere una priorità. Più controllo e prevenzione” : “Tra qualche giorno presenteremo un piano in prefettura per il 2018, ma da ex magistrato e da sindaco dico che oggi c’è bisogno di maggiore controllo del territorio. La risposta più importante e immediata deve essere data da chi ha il dovere di prevenire e perseguire i reati. Ci vogliono più risorse umane, materiali ed economiche sul controllo del territorio e sulle forze di polizia. Sono assolutamente favorevole al fatto che ai ...

Napoli intitola un largo a Maurizio Estate - de Magistris : 'Più risorse contro la criminalità' : 'Da ex magistrato e da sindaco oggi c'è bisogno, e sono contento che il ministro dell'interno abbia deciso di venire nella nostra città, che la risposta più importante e immediata venga data da chi ha ...

De Magistris gongola : "A Napoli un fiume di milioni di persone" : L'Epifania tutte le feste porta via e per il sindaco di Napoli Luigi De Magistris è tempo di bilanci. Che, manco a dirlo, sono - per l'ex pm - assolutamente rosei e lusinghieri. In un lungo post ...

Capodanno a Napoli - De Magistris : 'Troppe transenne - immagine di paura' : A Napoli piazza del Plebiscito con migliaia di persone per la notte di Capodanno: 'Piazza piena ma troppe transenne. L'immagine che si vede un po' ovunque è quella di un Paese che ha troppa paura', ...

De Magistris sicuro : «Dal 2018 corsa per portare Napoli al vertice delle capitali mondiali» : ?«Se nel 2017 «abbiamo superato il pericolo di tragedia finanziaria» e una «gravissima crisi di bilancio e di liquidità», dal 1° gennaio 2018 «inizia...

De Luca in campo con de Magistris : 'Basta associare Napoli a Gomorra' : 'Basta ritrovare in tv immagini di Napoli con quelli con la cresta di cavallo che parlano un linguaggio gergale senza che ci sia mai un'immagine positiva come la madre di Arturo'. Attacca frontalmente ...

Napoli - de Magistris processa la sua giunta : 'Poco coraggio - io lasciato solo' : Una frustata che scuote la giunta e tutto il mondo arancione. Il sindaco Luigi de Magistris si sfoga - a margine della presentazione del nuovo sito web del Comune più snello ed efficace e ricco di notizie - destinata a lasciare il segno come ...

Napoli - la guerra dei trasporti : 'Da de Magistris solo proclami' : La richiesta di concordato preventivo presentata presso il tribunale di Napoli per Anm è soltanto l'atto finale di una politica fallimentare perpetrata da de Magistris e dalla sua amministrazione per ...

San Paolo - intesa raggiunta tra Napoli e Comune. De Magistris : “Contenzioso chiuso. Uniti si vince” : È finalmente arrivata l’attesa fumata bianca. intesa trovata tra il Napoli ed il Comune partenopeo sul contenzioso relativo alle pretese creditorie reciproche per la gestione dello stadio San Paolo per quanto riguarda le stagioni agonistiche fino al settembre 2015. La Giunta Comunale di Napoli ha approvato lo schema di transazione su proposta dell’assessore allo Sport Ciro […] L'articolo San Paolo, intesa raggiunta tra Napoli e ...

Napoli - gli auguri di de Magistris : 'Che sia un Natale di amore e di pace' : Il sindaco Luigi de Magistris ha pubblicato un post su Facebook per gli auguri di Natale: 'Care amiche e cari amici, lettrici e lettori, vi auguro con tutto il mio cuore Buon Natale, di armonia e pace.