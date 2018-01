Napoli | cosa c' è dietro al no di Verdi | per giugno ipotesi Inter | e la Roma

Verdi rifiuta Napoli - ecco cosa hanno in mente i tifosi del Bologna per la gara contro il Benevento : Le ultime ore sono state caldissime in casa Bologna, in particolar modo ha tenuto banco il futuro dell’attaccante Verdi, dopo l’accordo tra le società la palla è passata al calciatore che si è preso qualche giorno per decidere, in mattinata è arrivato il rifiuto e completerà la stagione con la maglia del Bologna. La scelta ha fatto impazzire i tifosi del Bologna che potranno ancora ammirare le prodezze del calciatore e concludere il ...

Baby gang Napoli - l'appello della mamma di Gaetano : 'Me l'hanno lasciato a terra - chi ha visto qualcosa parli' : 'Vorrei dire a tutte quelle persone che si sono trovate lì quella sera, se qualcuno ha visto o sentito che parlassero. Per aiutare Gaetano e tutti gli altri ragazzi coinvolti prima di lui' . Così ...

Futuro Verdi - la fidanzata si espone : “Napoli? Ecco cosa posso dire” : Futuro Verdi – Napoli e Bologna hanno trovato l’accordo economico per Simone Verdi. Inzialmente c’era una distanza tra le parti di 5 milioni di euro, 15 offerti dal Napoli contro il 20 richiesti dai bolognesi. Adesso invece secondo quanto rivela il Corriere dello sport, le distanze sarebbero state colmate. La proposta ‘finale’ di 17 milioni più 2 di bonus soddisfa il Bologna. Per la conclusione dell’affare ...

Napoli - il dottore al paziente gay : Ma a cosa ti servono i genitali? : Un ragazzo sarebbe stato deriso da un medico dell'ospedale Cotugno di Napoli perché "gay". A denunciare il fatto è l'Arcigay del capoluogo campano."Recatosi in ospedale per sottoporsi ad una visita di controllo successiva ad un intervento chirurgico a cui era stato sottoposto - scrive l'associazione sul sito - il tesserato di Arcigay Napoli è stato preso in giro dal chirurgo, che ironizzava in maniera ...

Napoli verso lo scudetto? Solo se esce da qualsiasi altra cosa. Gattuso come Fuga per la vittoria : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che martedì porterà Renzusconi a Carrara. Altre considerazioni. 1. Il gol col Verona ha tardato ad arrivare, ma il Napoli non ha mai dato la sensazione di poter smarrire i tre punti. Chi piange per l’eliminazione dalla Coppa Italia sbaglia in partenza: il Napoli può vincere lo scudetto Solo se esce in fretta da tutto ciò che non è serie A, Europa League compresa. E il Che Gue Sarri, questo, lo sa. ...

Calciomercato Napoli/ News - Sarri : difficile fare qualcosa per migliorarci (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: il tecnico svela come è davvero molto difficile migliorare una squadra di già assoluto livello.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:04:00 GMT)

Napoli - Callejon suona la carica : “vi svelo cosa ci manca per vincere lo scudetto” : Intervistato dai microfoni di ‘Canale 8’, Josè Callejon ha toccato diversi argomenti: “Mi piace giocare e sto bene in campo, il mister mi dice che mi stanco quando non gioco. Abbiamo fatto un girone d’andata bello e complicato, ne abbiamo vinte tante anche giocando contro squadre difficili. Vogliamo andare fino in fondo“. Lo spagnolo svela poi cosa manca per il titolo: “Per come siamo adesso in classifica, ...

Napoli - Sarri ammette : “Non siamo adatti alle coppe. Troppo turnover? Ecco cosa rispondo” : Fuori ai gironi di Champions League e ai quarti di Coppa Italia, il Napoli non sembra essere adatto alle coppe come ammesso dallo stesso Sarri ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia? Mi incazzavo quando i voti me li davano a scuola. Stiamo facendo una stagione straordinaria, in campionato la squadra ha un altro atteggiamento. Forse per caratteristiche nostre siamo meno adatti alle ...

Napoli cosa vedere : weekend in Campania : 20:30 Entra nella stazione metro di Montecalvario e girala: potrai ammirare opere di arte contemporanea di Francesco Clemente, Ilya & Kabakov o Shirin Neshat che molti grandi musei del mondo ...

Cinque anni di trame e di veleni. Da Napolitano a Mattarella - da 'abbiamo non vinto' a '#enricostaisereno' - ecco cosa resta della ... : Storico, in questo senso, è rimasto il confronto in streaming coi primi due capigruppo del M5S, Roberta Lombardi (Camera) e Vito Crimi (Senato). Dopo che Bersani, con a fianco il vicesegretario ...

