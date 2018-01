: #BreakingNews Napoli, corteo ragazzi contro baby gang - CybFeed : #BreakingNews Napoli, corteo ragazzi contro baby gang - NotizieIN : Napoli, corteo ragazzi contro baby gang - TeleClubItalia : NAPOLI | L'EVENTO Massiccia presenza di giovani e giovanissimi. Solidarietà a Gaetano e Arturo vittime del branco - waitingvdylan : probabilmente domani non vado a scuola perché tutta la mia scuola va al corteo per quel ragazzo che hanno picchiato qua a napoli - RitaC70 : RT @VesuvioLive: Torna il #Carnevale a #Scampia con un tema molto particolare. LE INFO. -

Un lenzuolo bianco con la scritta 'basta violenze" è in testa alpartito dalla stazione della metropolitana di Scampia. In strada, centinaia didell'area nord di:sono gli studentile violenze delle, gruppi di giovanissimi che nelle ultime settimane hanno colpito, accoltellandoli e ferendoli,diversi coetanei Ieri il ministro dell'Interno, Minniti, ha illustrato in prefettura ale misure prese per arginare il fenomeno: più forze dell'ordine,maestri di strada e tolleranza zero.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)