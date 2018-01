Musica in streaming | quali sono le migliori app?

Musica retrò - la riscossa del vinile passa dai servizi streaming on demand : Musica retrò, la riscossa del vinile passa dai servizi streaming on demand Musica retrò, la riscossa del vinile passa dai servizi streaming on demand Continua a leggere L'articolo Musica retrò, la riscossa del vinile passa dai servizi streaming on demand sembra essere il primo su NewsGo.

Musica in streaming - Spotify a quota 70 milioni di utenti paganti : Spotify raggiunge quota 70 milioni di utenti paganti, battendo qualsiasi record per il servizio di Musica in streaming. Una vera e propria rivoluzione Musicale che ha cambiato il modo di fruire dei suoni e delle parole di tutti gli autori internazionali. Una sfida che ha portato Spotify a 'doppiare' Apple ...

Biglietti e ospiti di Capodanno in Musica su Canale 5 - in diretta TV - radio e streaming da Bologna : Tantissimi sono gli ospiti di Capodanno in musica su Canale 5, il 31 dicembre, in diretta TV, radio e streaming dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). A condurre la serata ci sarà Federica Panicucci, affiancata in alcuni momenti, da Ylenia e Daniele Battaglia di radio 105, Chiara Tortorella e Alessandro Sansone di R101, Katia Giuliani e Roberto Gentile di radio Subasio. Capodanno in musica sarà trasmesso a partire dalle ore ...

Apple Music vs Spotify vs Tidal vs Qobuz - servizi di Musica in streaming a confronto : Leggi anche: Tidal in Italia, Musica Lossless in streaming: la nostra prova confronto: Apple Music vs Spotify vs Google Play Music Leggi anche: Qobuz in Italia, servizio streaming di Musica anche Hi-...

I migliori servizi streaming di Musica : Gli abbonamenti che ci consentono di ascoltare musica senza limiti, hanno rivoluzionato il nostro modo di utilizzare lo smartphone. Se prima dovevamo scaricare, più o meno legalmente, decine e decine di album, adesso basta una sola app installata per avere accesso a milioni di brani. Ma se vogliamo sfruttare al meglio questa possibilità, quali sono i migliori servizi streaming di musica? Se in origine era Spotify il dealer per eccellenza, ...

Cambiano le classifiche di vendita Musicali in Italia - dal 2018 penalizzato il free streaming : Prosegue l'evoluzione dei sistemi di monitoraggio dei consumi di musica in Italia dopo l'integrazione dello streaming nelle classifiche degli album avvenuto nel luglio scorso. Con l'inizio del nuovo anno la classifica Top of The Music by Fimi/Gfk introdurrà un nuovo cambiamento con l'esclusione degli ascolti free dal conteggio valido per entrare nella chart e per ottenere le certificazioni settimanali.Si tratta di una modifica che viene ...

Apple abbandona il download di Musica per lo streaming? No - c'è molto di più : Secondo le fonti la società di Cupertino non sta solo lavorando su un nuovo concetto per la conversione, ma sta lavorando attivamente alla ristrutturazione completa del servizio di streaming iTunes. ...

Qobuz in Italia - servizio streaming di Musica anche Hi-Res : TIDAL offre lo streaming di musica in alta risoluzione nel formato MQA (Master Quality Audio) mentre Qobuz consente lo streaming piu' 'puro' in formato FLAC. In occasione dell'espansione di Qobuz in ...

Arriva anche in Italia Qobuz - il servizio di streaming Musicale in alta risoluzione : Arriva finalmente anche in Italia Qobuz, il servizio di streaming musicale in alta definizione, per chi vuole la massima qualità di ascolto possibile. L'articolo Arriva anche in Italia Qobuz, il servizio di streaming musicale in alta risoluzione è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Spotify e Deezer all'UE : "Nella Musica streaming - fermate Apple e Amazon" - : I servizi di musica in streaming ma anche sviluppatori di giochi e editori, lamentano di trovarsi in condizioni di svantaggio quando gli utenti effettuano acquisti dai loro servizi passando per l'App ...

Chi vincerà la guerra dello streaming Musicale? : È successo tutto in poco più di 24 ore. Sabato scorso Spotify, leader del mercato dello streaming di brani musicali a pagamento, ha ufficializzato scambio di quote azionarie con il colosso cinese Tencent, aprendosi a un numero colossale di nuovi utenti. Nelle stesse ore TechCrunch dava per cosa fatta l'accordo, confermato oggi, che ha portato Shazam?, l'app che consente di riconoscere brani musicali a ...

YouTube presenterà un servizio di Musica in streaming : Il lancio previsto a marzo. L'offerta comprenderà anche anche video musicali. E Spotify si accorda con la cinese Tencent