MotoGp Ducati | Ciabatti | Protagonisti in tutte le gare

MotoGp - Dietro al grigio sulla Ducati si nasconde Audi o un nuovo sponsor? : MotoGP Ducati Ieri è stata presentata a Borgo Panigale la nuova Desmosedici GP che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP 2018. In realtà quella sul palco non era altro, come ormai è consuetudine, la moto dello scorso anno con una nuova livrea. Nonostante le novità si fermano soltanto alla colorazione, ...

MotoGp - Foto Gallery Ducati Desmosedici GP 2018 : Ducati Desmosedici GP 2018 E' stata presentata oggi la Desmosedici GP 2018 che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP con il nostro Andrea Dovizioso e con lo spagnolo Jorge Lorenzo . La 'Rossa' a due ruote ha perso lo sponsor Tim, ma punta ugualmente in alto, l'obiettivo è il titolo. Cliccando su link ...

MotoGp - svelata la GP18 Ducati : nuova livrea con l’inserimento del grigio. Dovizioso : “Lotteremo per il Mondiale” : “L’obiettivo nostro è quello di lottare per il Mondiale. Sarà difficile, abbiamo di fronte case e piloti con forza, talento e grinta. Non possiamo dire che saremo i favoriti, ma lavoreremo nel 2018 per renderlo il migliore possibile. Ci vediamo in pista”. Queste le parole del team Principal Ducati Gigi dall’Igna nel giorno della presentazione della nuova GP18 Ducati nell’Auditorium Ducati di Borgo Panigale. Tutto lo ...

