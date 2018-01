: RT @Paguro_Bernardo: . #Moscovici entra a gamba tesa nella campagna elettorale italiana. Domani sarà ospite a colazione dalla #Boschi - MarcoBombagi : RT @Paguro_Bernardo: . #Moscovici entra a gamba tesa nella campagna elettorale italiana. Domani sarà ospite a colazione dalla #Boschi - alessan63456465 : RT @Paguro_Bernardo: . #Moscovici entra a gamba tesa nella campagna elettorale italiana. Domani sarà ospite a colazione dalla #Boschi - tito707110651 : @marionecomix Ciao Marione ma questo Moscovici che c..... c'entra con le elezioni? - Poppulista : Moscovici entra a gambatesa nella campagna elettorale italiana ma crede di essere il Papa? - rcavalieri223 : RT @Paguro_Bernardo: . #Moscovici entra a gamba tesa nella campagna elettorale italiana. Domani sarà ospite a colazione dalla #Boschi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Le prossime elezione politiche italiane, in programma il 4 marzo prossimo, rappresentano un “rischio politico per l’Unione europea”. Ha detto proprio così il commissario europeo agli Affari economici, Pierre #, nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi a Parigi.ha anche criticato diretta mente la proposta del leader del M5S Luigi Di Maio VIDEOdi sforare il rapporto del 3% tra deficit e Pil e condannato duramente l’espressione “razza bianca” utilizzata da Attilio Fontana, candidato del centrodestra in Lombardia in quota Lega. Una vera e propriata avita politica di un paese sovrano che, chiaramente, ha scatenato la reazione dei diretti interessati. Le dichiarazioni di PierreCome gia' accennato, #Pierre, rappresentante di spicco della nomenklatura #Ue, considera le elezioni politiche del 4 marzo in Italia ...