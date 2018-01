Moscovici e il deficit italiano | i motivi della preoccupazione

L'Europa attacca i 5 Stelle - Moscovici : "Il tetto del 3% di deficit è intoccabile - elezioni incerte" : L'Europa entra nel dibattito politico italiano, in vista delle elezioni in programma tra due mesi. Il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, ha...

Ue - Moscovici contro Fontana : parole su razza bianca scandalose. E su Di Maio : «Deficit oltre 3%? Un controsenso» Video : «Guardo all’Italia con tenerezza, fiducia, e gli interrogativi che abbiamo tutti: ma gira e girerà, sono fiducioso». «Ma quale maggioranza uscirà dal voto di marzo?»

Moscovici : 'Deficit oltre 3%? Un controsenso' : Ma ha poi ribadito che il principale motivo di preoccupazione è 'l'incertezza politica' per le elezioni del 4 marzo. Moscovici ha aggiunto che quello italiano è uno scrutinio che segue 'da molto ...

Ue - Moscovici contro Fontana : parole su razza bianca scandalose. E su Di Maio : «Deficit oltre il 3%? Un controsenso» : «Guardo all’Italia con tenerezza, fiducia, e gli interrogativi che abbiamo tutti: ma gira e girerà, sono fiducioso». «Ma quale maggioranza uscirà dal voto di marzo?»

Ue - Moscovici contro di Maio : deficit oltre il 3%? Controsenso. Su Fontana : "Parole su razza bianca scandalose" : "L'Italia è come un gatto: cade sempre in piedi": lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, rispondendo ai cronisti in conferenza stampa a Parigi. "Oggi - ha aggiunto - la ...

Ue - Moscovici contro Fontana : parole su razza bianca scandalose. E su Di Maio : «Deficit oltre il 3%? Controsenso» : «Guardo all’Italia con tenerezza, fiducia, e gli interrogativi che abbiamo tutti: ma gira e girerà, sono fiducioso». «Ma quale maggioranza uscirà dal voto di marzo?»