Morti sul lavoro in vasche o cisterne | i precedenti degli ultimi anni

Incidente sul lavoro a Milano - 3 Morti intossicati : «Abbiamo provato a scendere con una maschera, ma ci siamo sentiti troppo male e abbiamo dovuto mollare». È stata l’ultimo tentativo di salvare i colleghi. Hanno provato più volte a scendere nel locale sotterraneo della Lamina Spa, l’azienda per cui lavorano. Inutilmente. Tre operai sono morti e uno rimasto gravemente intossicato in quel sotterraneo nell’Incidente sul lavoro più grave che Milano ricordi negli ultimi anni. Il primo a scendere nel ...

Ieri tre operai sono Morti per le esalazioni tossiche respirate durante operazioni di pulizia nella ditta Lamina a MILANO. Un quarto è in condizioni gravissime.

Sono morti tre dei 4 operai che sono rimasti intossicati da esalazioni tossiche durante le operazioni di pulizia di un fornoall'interno di una ditta di materiali ferrosi. All'arrivo del 118 le loro condizioni erano giàdisperate.

Incidente sul lavoro a Milano : Morti tre operai - grave un altro collega : Sono morti tre dei 4 operai che sono rimasti intossicati da esalazioni tossiche durante le operazioni di pulizia di un fornoall'interno di una ditta di materiali ferrosi. All'arrivo del 118 le loro condizioni erano giàdisperate.

Sono morti due dei 4 operai chequesto pomeriggio sono rimasti intossicati da esalazionitossiche durante le operazioni di pulizia di un fornoall'interno di una ditta di materiali ferrosi in via Rho, aMilano. All'arrivo del 118 le loro condizioni erano gia'disperate, sono morti poco dopo

Incidente sul lavoro a Milano : Morti due operai - gravi altri due colleghi : Sono morti due dei 4 operai chequesto pomeriggio sono rimasti intossicati da esalazionitossiche durante le operazioni di pulizia di un fornoall'interno di una ditta di materiali ferrosi in via Rho, aMilano. All'arrivo del 118 le loro condizioni erano gia'disperate, sono morti poco dopo il trasporto in arresto cardiacoall'ospedale di Monza e al Sacco di Milano. gravissimi gli altridue dipendenti.

Sono morti due dei 4 operai chequesto pomeriggio sono rimasti intossicati da esalazionitossiche durante le operazioni di pulizia di un fornoall'interno di una ditta di materiali ferrosi in via Rho, aMilano. All'arrivo del 118 le loro condizioni erano gia'disperate, sono morti poco dopo