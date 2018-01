Morgan ed Ermal Meta litigano sui social

ERMAL META VS Morgan/ I commenti di Twitter : fan divisi a metà : MORGAN ha esagerato? ERMAL META ha perso la pazienza e ha risposto a tono al cantante ospite al Barone Rosso di Red Ronnie: "non sono esperto di METAdone e merdal".(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 16:21:00 GMT)

Sanremo - scontro di fuoco tra Morgan e Ermal Meta : Moro sta con Ermal Merdal : Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, ma già vengono rivelati i primi retroscena e sul web ci sono i primi battibecchi. Questa volta, i protagonisti di uno scontro di fuoco sono Morgan e Ermal Meta. A scatenare un vero e proprio putiferio è stato il primo, quando ha scoperto che la sua canzone era stata scartata dalla selezione dei Big in gara al Festival. Così, in un'intervista al Barone Rosso, celebre trasmissione di Red Ronnie, ...

Morgan dà della «merdal» a Ermal Meta. La replica : «Che tristezza» : Morgan vs Ermal Meta Quello ospite al Barone Rosso di Red Ronnie, il format che il critico musicale conduce sulla sua Roxy Bar Tv, è un Morgan che come al solito non si risparmia quando si tratta di puntare il dito contro un determinato ’sistema’ che, a detta sua, lo continua a tenere ai margini. Nel mirino il Festival di Sanremo 2018 di Claudio Baglioni e in particolare alcuni cantanti che saranno in gara, come Ermal Meta, che ...

Ermal Meta e Morgan ai ferri corti : il duro faccia a faccia : E' scoppiata una vera polemica degna dell'attesa pre-sanremese. I due protagonisti dello scontro sono due cantanti: da un lato l'eccentrico Morgan, ex Bluvertigo, che ha puntato il dito contro il collega Ermal Meta. A poche settimane dalla nuova edizione del Festival, Morgan ha pensato bene di sfogare la sua rabbia per essere stato escluso dalla kermesse canora. Era atteso, attesissimo dopo la sua forzata esclusione avvenuta nel 2010, quando si ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta litiga con Morgan : volano gli insulti : Sanremo 2018, Ermal Meta contro Morgan: lo scontro senza esclusione di colpi sui social Il carattere irriverente di Morgan è ormai noto al grande pubblico. Ciò che pensa e dice il cantante lo espone senza usare troppi filtri, alimentando spesso delle polemiche che lo vedono come il principale protagonista. L’ultimo scambio di opinioni acceso Morgan […] L'articolo Sanremo 2018, Ermal Meta litiga con Morgan: volano gli insulti proviene ...

Scontro social choc tra Ermal Meta e Morgan : i due ci vanno giù pesanti Video : In serata è scoppiata una polemica sui social tra #Ermal Meta e #Morgan, dai toni piuttosto duri. I due si sono dedicati a vicenda dei tweet al vetriolo, infangandosi l'un l'altro. Andiamo però con ordine. Tutto ha inizio per via di un'ospitata che lunedì 15 gennaio Morgan ha fatto a Barone Rosso, programma della web tv di Red Ronnie; in questa intervista il leader dei Bluvertigo ha criticato diverse scelte fatte da Baglioni per il suo prossimo ...

Morgan vs Ermal Meta - polemica social. Meta : “Anche se mi definisci ‘merdal’ sono orgoglioso di me”. E Morgan replica : Morgan vs Ermal Meta. La polemica social è iniziata con Morgan che, ospite di Red Ronnie a Barone Rosso, trasmissione in onda su Roxy Bar Tv, ha definito Meta “merdal” e “Meta-done“. L’argomento della conversazione? Sanremo, con Morgan abbastanza deluso per la mancata partecipazione e i commenti di rito sui partecipanti, in particolar modo sulla coppia Ermal Meta-Fabrizio Moro data per vincitrice. Morgan ha definito ...

La lite social tra Morgan ed Ermal Meta. "La giuria di Sanremo ha premiato la mer.." : I social sono diventati testimoni di una nuova querelle tra artisti, quella tra Morgan ed Ermal Meta. Motivo del contenzioso l'intervista che l'ex frontman dei Bluvertigo ha rilasciato a Red Ronnie, in merito alla sua esclusione da Sanremo, nella quale attacca il collega. "La bravura va premiata, quando vedi una giuria che premia la merda non va bene", ha dichiarato Morgan, "Questo è quello che ho detto a Baglioni: ha scartato la mia ...