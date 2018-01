Morgan contro tutti | ecco ciò che è accaduto

Scontro social choc tra Ermal Meta e Morgan : i due ci vanno giù pesanti Video : In serata è scoppiata una polemica sui social tra #Ermal Meta e #Morgan, dai toni piuttosto duri. I due si sono dedicati a vicenda dei tweet al vetriolo, infangandosi l'un l'altro. Andiamo però con ordine. Tutto ha inizio per via di un'ospitata che lunedì 15 gennaio Morgan ha fatto a Barone Rosso, programma della web tv di Red Ronnie; in questa intervista il leader dei Bluvertigo ha criticato diverse scelte fatte da Baglioni per il suo prossimo ...

Ermal Meta e Morgan : è scontro sui social : Tutto inizia con un’intervista di Morgan al Barone Rosso, il format condotto da Red Ronnie sulla sua Roxy Bar Tv. Si parla di Sanremo, della delusione per non essere stato selezionato e di due Big che vedremo in gara il prossimo febbraio: Fabrizio Moro ed Ermal Meta, con cui Morgan ha condiviso la (breve) avventura di Amici. «Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone». ...

La versione di Morgan contro Asia Argento - X Factor e Amici di Maria De Filippi : “Mi sono fatto fregare” : Un Capodanno amaro per l'ex leader dei Bluvertigo, quello che vede Morgan contro Asia Argento, finito al centro delle cronache di fine anno per i problemi con l'ex compagna: dopo la notizia della richiesta di pignoramento della sua abitazione di Monza da parte dell'attrice, che stando al suo avvocato non percepirebbe l'assegno da duemila euro al mese stabilito nel 2010 dal tribunale dei Minori di Roma per il mantenimento della figlia Anna Lou da ...

