Monti | Abolire la Fornero? Ciarlatani

: LEGGE FORNERO..............LEGGE MONTI SULLA TASSA SUL CONTO CORRENTE(imposta di bollo)....LEGGI DA ABOLIRE DEL TUT… - LawyerGianluca : LEGGE FORNERO..............LEGGE MONTI SULLA TASSA SUL CONTO CORRENTE(imposta di bollo)....LEGGI DA ABOLIRE DEL TUT… - Sassaf75 : @berlusconi É bello notare dal vostro programma come tante cose che oggi vorresti abolire o modificare, hai contrib… - Straccia2 : RT @lucabruno18: @berlusconi @forza_italia Barbara chiedi a questo(CONDANNATO)COME MAI SIAMO NELLA MERDA ), COME MAI NON HA MAI VOLUTO FAR… - lucabruno18 : @berlusconi @forza_italia Barbara chiedi a questo(CONDANNATO)COME MAI SIAMO NELLA MERDA ), COME MAI NON HA MAI VOL… - mafaldina61 : RT @tatianabasilio1: Votarono a favore durante il Governo Monti alla scellerata schiforma Fornero. Ora con una faccia di bronzo incredibil… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) È tornato il Loden. Mariodopo qualche mese di silenzio torna in tv e ne ha per tutti. L'ex premier mette nel mirino i partiti che si tanno giocando la partita elettorale e afferma: "E' un Paese che sta andando indietro, lo spettacolo che viene offerto a noi cittadini è semplicemente di totale irresponsabilità. Sempre di più i partiti nel loro insieme trattano gli elettori come se fossero dei bambini immaturi, totalmente soggetti ad illusionismo. Ed è non solo uno spettacolo orribile e che si ritorcerà contro l'Italia ma è una grande operazione di diseducazione civica che la nostra politica sta compiendo", ha affermato ai microfoni di Di Martedì su La7.Poi difende ancora la leggee va all'attacco: "Abroghino la legge. Lo facciano. Sono 5 anni che spiriti più o meno giulivi dicono che si è inutilmente colpita ...