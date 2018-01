Molestie su minore | prof rischia processo

Molestie - Woody Allen attaccato dal Washington Post : ‘E’ ossessionato dalle minorenni’ : Per la prima volta dopo l’esplosione del caso Weinstein, il regista premio Oscar e mito di Hollywood Woody Allen finisce sotto i riflettori. E’ successo attraverso il Washington Post, che in un articolo a firma di Richard Morgan tira le somme al termine di un’analisi dettagliata di quasi sessant’anni di appunti e copioni inediti del regista, donati all’università di Princeton e, secondo Morgan, caratterizzati da ...

Dustin Hoffman accusato di Molestie da altre donne. All'epoca dei fatti erano minorenni : Ancora accuse per Dustin Hoffman. La star americana sempre piu' nella bufera, con nuove accuse di molestie sessuali rivolte da diverse donne. Una di queste racconta di essere stata abusata quando aveva solo 16 anni in un hotel di New York. Cori Thomas, questo il nome della ragazza, era allora una compagna di classe della sorella dell'attore che invito' le due ragazze nella sua stanza d'albergo per una cena.Quando la sorella di Hoffman ando' via ...

Abusato da un cantante famoso/ Video - Molestie sessuali su minore : ecco servito il ‘nuovo’ caso Brizzi : Abusi sessuali da un cantante italiano: la denuncia di un ragazzo ai microfoni di Veronica Ruggeri, de Le Iene Show. Le ultime notizie sullo scandalo che travolge il mondo della musica(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 18:15:00 GMT)

