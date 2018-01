Milano | incidente in fabbrica | Procura indaga per omicidio colposo L’allarme non ha

Incidente in fabbrica a Milano - si indaga per omicidio colposo plurimo - : Le indagini della procura si concentrano sul perchè i dispositivi di allarme, che hanno dei sensori per segnalare la fuoriuscita di monossido di carbonio e azoto, non abbiano funzionato

Incidente sul lavoro a Milano - 3 morti intossicati : «Abbiamo provato a scendere con una maschera, ma ci siamo sentiti troppo male e abbiamo dovuto mollare». È stata l’ultimo tentativo di salvare i colleghi. Hanno provato più volte a scendere nel locale sotterraneo della Lamina Spa, l’azienda per cui lavorano. Inutilmente. Tre operai sono morti e uno rimasto gravemente intossicato in quel sotterraneo nell’Incidente sul lavoro più grave che Milano ricordi negli ultimi anni. Il primo a scendere nel ...

Ieri tre operai sono Morti per le esalazioni tossiche respirate durante operazioni di pulizia nella ditta Lamina a MILANO. Un quarto è in condizioni gravissime.

