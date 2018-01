Milano | donna uccisa al Parco Litta | individuato presunto omicida

Donna uccisa a Milano - il killer immortalato dalle telecamere : la polizia diffonde le immagini : Le telecamere hanno filmato il sospetto assassino di Marilena Negri, la Donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo all'interno del parco Villa Litta di Milano la mattina del 23 novembre...

Donna uccisa in parco a Milano - spunta il video del sospetto assassino : Marilena Negri, 67 anni, è stata uccisa a novembre con una coltellata al collo all'interno del parco Villa Litta

Donna uccisa in parco a Milano - spunta il video del sospetto assassino : Donna uccisa in parco a Milano, spunta il video del sospetto assassino Marilena Negri, 67 anni, è stata uccisa a novembre con una coltellata al collo all’interno del parco Villa Litta Continua a leggere L'articolo Donna uccisa in parco a Milano, spunta il video del sospetto assassino sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - donna sgozzata nel parco : il sospetto assassino ripreso in un video : Le telecamere hanno filmato il sospetto assassino di Marilena Negri, la donna di 67 anni uccisa con una coltellata al collo all'interno del parco Villa Litta di Milano la mattina del 23 novembre ...

Portava lince al guinzaglio : denunciata donna a Milano : Animale insolito da portare a spasso, per una donna bulgara di 36 anni. Nel novembre scorso era stata avvistata ai giardini Montanelli di Milano con un esemplare di Caracall al guinzaglio. Ora l’animale le e’ stato sequestrato e lei denunciata per detenzione di animali pericolosi per l’incolumità pubblica. La lince selvatica (originaria di Asia, Africa e Medio Oriente) era nata in Belgio ed e’ stata acquistata in ...

Milano - unauto contro un carro funebre : morta una donna - tre i feriti : E' di un morto e tre feriti, uno dei quali grave, il bilancio di uno scontro tra un'auto e un carro funebre sull'autostrada A4 nel tratto fra Marcallo con Casone, nel Milanese, e Novara. Per cause ...

Milano - indagata per terrorismo la donna partita per la Siria con i figli : indagata dalla Procura di Milano per terrorismo internazionale la 35enne, italo-marocchina, arrestata nella serata del 23 dicembre dagli agenti della Digos all'aeroporto di Malpensa, su mandato di ...

Terrorismo - donna ricercata in Francia arrestata a Milano - : La 35enne di origini marocchine e naturalizzata italiana avrebbe fatto parte di un'associazione criminale attiva nella preparazione di atti terroristici. Sarebbe fuggita in Siria, lo scorso marzo, con ...

Milano. In via Padova romeno investe intenzionalmente una donna : L’episodio risale al 4 giugno. Alle cinque del mattino, una rissa all’esterno di un locale in via Padova si conclude con l’investimento di una donna da parte del conducente di un’auto, che poi fugge. In un primo momento sembra un…Continua a leggere →

Milano - donna uccisa a Parabiago : fermato convivente : I carabinieri di Legnano stanno interrogando il convivente della donna donna uccisa ieri nella sua casa a Parabiago nel milanese.

Milano : donna uccisa a coltellate in casa - arrestato il convivente Video : Milano: una donna di 33 anni, mamma di figli, è stata trovata priva di vita dopo aver ricevuto tre colpi di coltello nella parte toracica all'interno della propria dimora a Parabiago, una cittadina nel Milanese, dove la mamma della donna accoltellata [Video] ha avuto modo di trovare la figlia in uno stato agonizzante prima della costatazione del decesso, causato dalla follia del compagno pachistano che non ha perso tempo nel confessare ai ...

Milano - donna uccisa a coltellate in casa : trovata dalla madre - Il convivente si è costituito : Una donna di 33 anni, con due figli piccoli, è stata trovata agonizzante, colpita da tre coltellate al torace nella sua abitazione di Parabiago, nel Milanese. E' stata la madre a trovarla, a terra in ...

Milano - donna uccisa a coltellate in casa : trovata dalla madre : Una donna di 33 anni, con due figli piccoli, è stata trovata agonizzante, colpita da tre coltellate al torace nella sua abitazione di Parabiago, nel Milanese. E' stata la madre a trovarla, a terra in ...

Milano - donna uccisa a coltellate in casa : sotto interrogatorio il convivente : Una donna è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione a Parabiago, in provincia di Milano. La vittima, un’italiana di 33 anni, è stata colpita tre volte al torace. Il corpo, ancora agonizzante, è stato ritrovato dalla madre in bagno. La donna, madre di due bambini, era ancora viva ma è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Assente in quel momento il suo convivente, un cittadino straniero poi rintracciato dai carabinieri di ...