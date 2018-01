Milan | ecco la nuova offerta di Highbridge

Incidente sul lavoro a Milano - ecco chi sono i tre operai morti per intossicazione. L'azienda sotto sequestro : Dei sei operai coinvolti due sono fratelli: Giancarlo Barbieri è sopravvissuto, mentre Arrigo non ce l'ha fatta. Le altre due vittime avevano 43 e 49 anni

Milan - ecco un nuovo dirigente ex Inter in società : Mauro Ferrara sarà il nuovo direttore di Milanello, secondo quanto svelato da Premium sport. Ex Inter, Ferrara prenderà il posto di Vittorio Mentana.

Ecco le date europee del nuovo tour degli U2 : Milano unica tappa italiana : Toccherà anche l'Italia il tour europeo degli U2 'eXPERIENCE+iNNOCENCE' che partirà da Tulsa, in Oklahoma il prossimo 2 maggio. Le date da segnare sono l' 11 e il 12 ottobre quando la band irlandese ...

Ecco i servizi della Rete Alzheimer del Comune di Milano : La linea telefonica dedicata, il Centro di psicologia per l’anziano e i Centri d’incontro. Sono i tre servizi cardine della Rete Alzheimer del Comune di Milano, affidati a tre nuovi gestori e inaugurati oggi dall’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino. Si…Continua a leggere →

Calciomercato Milan - il Trabzonspor riscatta Sosa : ecco quanto incassano i rossoneri : Calciomercato Milan – Josè Ernesto Sosa non è più un giocatore del Milan. Il centrocampista lo scorso 8 settembre si è trasferito al Trabzonspor con il club turco che ha versato 1 milione e 350 mila euro ai rossoneri per il prestito oneroso. Oggi era l’ultimo giorno disponibile per la società di Trebisonda per esercitare l’obbligo di riscatto. Detto, fatto. Il Trabzonspor verserà nelle casse del Milan 3,4 milioni di euro. Sosa ...

Cameron Dallas e il bacio a Giorgia Caldarulo : ecco cosa è successo alla settimana della moda di Milano : Migliaia di fan in tutto il mondo sono rimasti a bocca aperta quando Cameron Dallas ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia una misteriosa bionda. Officially taken A post shared by Cameron Dallas (@CameronDallas) on Jan 14, 2018 at 9:23am PST La star è a Milano dove ha sfilato per Dolce & Gabbana alla settimana della moda uomo e, in collaborazione con il brand, ha lanciato una contest per trovare la sua ...

Calciomercato Milan - maxi offerta per André Silva : ecco il possibile l'erede Video : André Silva è una delle delusioni del #Milan in questa prima parte di stagione. Il club rossonero lo ha pagato ben trentotto milioni di euro la scorsa estate per strapparlo al Porto, ma il giocatore portoghese non è ancora andato a segno in campionato. André Silva ha segnato numerosi gol in Europa League contro squadre di seconda e terza fascia, dunque non ha certamente convinto la dirigenza rossonera. Inoltre, il nuovo tecnico Gennaro Gattuso ...

Milan - istituiti i premi : ecco gli obiettivi : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , il Milan avrebbe istituito i premi per gli obiettivi minimi stagionali che sarebbero la finale di coppa Italia e i quarti di finale di Europa League.

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...

Donnarumma risponde ad un tifoso a St. Moritz : “Via dal Milan? Ecco la verità” : Con Mino Raiola come procuratore non si puoi mai stare tranquilli. I tifosi del Milan hanno cominciato a capirlo quando quest’estate è scoppiato il polverone in merito al rinnovo di Gigio Donnarumma. Dopo un lungo e tira e molla, alla fine, il portiere rossonero ha prolungato il propio contratto ma è di qualche settimana fa la nuova querelle con la famosa “violenza morale” tirata in ballo dal noto agente italo-olandese. Ora ...

Calciomercato Milan - Suso al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Giungono importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori elementi a disposizione di Gattuso. Stando a quanto riportano i media britannici, l'esterno spagnolo è stato messo nel mirino dal Liverpool. Il club inglese, infatti, ha perso la sua stella, Philippe Coutinho, che è stato venduto al Barcellona per centosessanta milioni di euro, diventando così il ...

Calciomercato Milan/ News - Antonelli nel mirino di Pioli : ecco l’offerta (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro del club meneghino, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della società gigliata(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 15:24:00 GMT)

Milan - l’annuncio di Mirabelli : “ecco cosa faremo sul mercato”. Poi svela il futuro di Donnarumma e gli sms di Montella : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, in cui ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla strategia del club rossonero per questo mercato di gennaio: “In entrata non faremo nulla, ve lo dico come informazione ufficiale. In uscita qualche movimento ci potrebbe essere, ma cose piccole. I nomi sono quelli che stanno circolando, quello ...