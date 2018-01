Microsoft sta lavorando al ritorno di Fable | delle fonti di Eurogamer lo confermano

Xbox One : Microsoft sta lavorando su un nuovo sistema ‘Carriera’ per gli obiettivi : Secondo il noto portale Windows Central, che ha ricevuto delle informazioni mediane un sottodomonio, Microsoft sta attualmente testando un nuovo sistema di Xbox Live per ricompensare i videogiocatori. Il nuovo sistema, presumibilmente, permetterà ai gamer di portare a termine diversi obiettivi e soprattutto “quest” come ad esempio il giocare ad un determinato titolo ottenendo alcune ricompense come loot crate contenenti ...

Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno acquistabili dal Microsoft Store USA a partire da febbraio : Dopo il Samsung Galaxy S8 e il Razer Phone, Microsoft si prepara a vendere nei suoi Store fisici e online i nuovi due dispositivi di casa Huawei: Mate 10 e Mate 10 Pro. Ormai non ci stupisce più di tanto che il big di Redmond commercializzi a suo nome degli smartphone Android e la sua strategia relativa al settore mobile sembra essere, lo diciamo praticamente da diversi mesi, quella di concentrarsi sui sistemi operativi un tempo concorrenti di ...

HP rivela l’Envy x2 in variante Intel Core per contrastare il Surface Pro di Microsoft : Il mese scorso HP aveva presentato l’Envy x2 , un 2-in-1 clone di Surface Pro alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 835 e, questo particolarità, lo rende uno dei primi device dotati di Windows on ARM. Al CES 2018 HP ha rivelato un’altra versione dell’Envy x2, questa volta alimentato dai processori Intel Core. La notizia un po’ deludente è che HP ha optato per i processori della serie di 7 settima generazione ...

Surface Phone : il dispositivo è stato confermato da Microsoft China : Mentre assistiamo al crollo inesorabile di Windows Phone e Windows 10 Mobile, continuano incessanti i rumor riguardanti il tanto atteso Surface Phone. Più volte Microsoft ha ribadito di lavorare ad un dispositivo mobile, ma mai fino ad ora è stato palesemente affermato che il Surface Phone o Andromeda vedrà la luce nei prossimi mesi o anni. Nel corso delle ultime settimane però, abbiamo assistito ad un susseguirsi di rumor e non, circa la ...

Meltdown e Spectre : analizzate le prestazioni dei titoli per PC dopo la pubblicazione dell'update di sicurezza di Microsoft : Si continua a parlare del serio problema scoperto da Google Project Zero relativo alle vulnerabilità note come Meltdown e Spectre che potrebbero compromettere la sicurezza non solo dei PC, ma anche delle console old e current gen.In seguito all'allarme e alle giuste preoccupazioni, in rete cominciano a circolare le prime notizie positive sulla vicenda, già Mike Yabarra ha rassicurato gli utenti Xbox, confermando che le console sono state ...

Microsoft potrebbe acquistare nuove esclusive da aggiungere al catalogo Xbox : A quanto pare Microsoft ha iniziato il nuovo anno con i migliori propositi, stando ai recenti rumor che sono emersi in rete: nella giornata di ieri vi avevamo riportato un leak che svelava le possibili nuove esclusive Xbox e, come probabilmente saprete, si parlava di titoli come Fable, Perfect Dark, Halo 6 e Forza Horizon 4.Oggi, spuntano nuove indiscrezioni e, stando a quanto dichiarato da un membro dello studio di sviluppo danese Flashbulb ...

Ward : "Microsoft non abbandonerà i videogiochi. Ci sono stati diversi momenti in cui avrebbe potuto farlo" : Per una compagnia che come Microsoft non vive di certo di soli videogiochi e non ha necessariamente bisogno di questa particolare divisione per riuscire a mantenersi in salute, uscire dal mercato non è di certo impossibile e probabilmente il pensiero ha sfiorato la mente di qualche dirigente in più di un'occasione.Microsoft si trova ancora al proprio posto con Xbox One e Xbox One X ma continuerà a essere un attore importante dell'industria ...

"PS4 ha vinto questa generazione" ma Microsoft ha ancora delle battaglie da portare avanti : Ogni generazione ha la propria sfida più o meno equilibrata e quella tra PS4 e Xbox One sembra a tutti gli effetti già scritta considerando i numeri impressionanti della console Sony.Questo è il pensiero condiviso anche dal direttore di ricerche in ambito gaming e VR/AR di IDC (compagnia specializzata in analisi di mercato), Lewis Ward, che sottolinea come Microsoft debba necessariamente affidarsi alle proprie nuove esclusive per cercare di ...

Microsoft Edge resta con Fall Creators Update il browser con minori consumi energetici : Dopo i test effettuati su Windows 10 Anniversary Update e Creators Update, Microsoft vuole riconfermare, con Fall Creators Update, il proprio browser come migliore in termini di consumi energetici. Che Microsoft Edge avesse dei consumi molto bassi già lo si sapeva, forse anche perché è sviluppato con le nuove api, ma il big di Redmond con un video sul canale YouTube ufficiale di Windows ha voluto dimostrare effettivamente la veridicità di tale ...

IDC : Xbox ha perso contro PlayStation per questa generazione di console - Microsoft deve focalizzarsi anche su Windows 10 : Ad oggi è ancora molto diffusa la discussione su chi abbia “vinto” tra Microsoft e Sony per quanto riguarda l’attuale generazione di console. L’azienda nipponica ha dichiarato di aver venduto circa 70 milioni di unità, mentre Microsoft non ha fornito dati ufficiali ma, attraverso delle statistiche, si stima che le vendita siano inferiori di 20/30 milioni. Questo risultato negativo di Microsoft deriva probabilmente ...

Microsoft sta proponendo Xbox One X in bundle con PUBG : Nonostante i risultati recentemente divulgati su ResetEra parlino di un lancio di Xbox One X migliore di quello della controparte mid-gen Sony, sembra che Microsoft non abbia la minima intenzione di togliere il piede dall'acceleratore e, anzi, di voler continuare a spingere il più possibile le vendite della sua nuova console.Come riportato da Destructoid infatti, la casa di Redmond in questi giorni (dal 16 al 230 dicembre) sta proponendo un ...

L'ex presidente Microsoft : 'Faccio crescere negli Usa le startup italiane' : Richard Belluzzo, ex Hewlett Packard e Microsoft, diventa parte del venture capital italiano Innogest per sostenere le imprese innovative del Belpaese

Minecraft premiato ai PlayStation Awards ma il premio viene ritirato da un producer di Microsoft : L'edizione 2017 dei PlayStation Awards saranno ricordati a lungo per un momento che, con molta probabilità, difficilmente si ripeterà. Infatti, come segnalato da Dualshockers, la premiazione di Minecraft ha portato con sé un momento memorabile.L'apprezzato gioco è stato protagonista della manifestazione ed è stato premiato con il Double Platinum Award, premio che viene consegnato per il superamento di 2 milioni di copie in Giappone. Minecraft, ...

Microsoft sta lavorando a un pairing semplificato su Windows 10 : Sappiamo come accoppiare un dispositivo Bluetooth con un PC non sia proprio una procedura velocissima. Sembra che se ne sia accorta anche Microsoft, ecco perché nel prossimo corposo update di Windows 10, chiamato Redstone 4, vedremo molto probabilmente semplificarsi il processo di pairing. Giustamente, il colosso di Redmond vuole allinearsi con i competitor come Google e Apple, che hanno già implementato soluzioni del genere nei loro sistemi ...