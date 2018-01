Microsoft | con Surface un cambio di strategia a lungo atteso

Microsoft sta lavorando al ritorno di Fable : delle fonti di Eurogamer lo confermano : Ricordate quando abbiamo parlato dell'apertura del nuovo studio di Playground Games (team che negli anni si è concentrato sullo sviluppo di Forza Horizon)? Lo studio aveva attirato l'attenzione di molti perché a quanto pare si sarebbe occupato di un action RPG open-world sfruttando personalità del settore che avevano lavorato su GTA V, Metal Gear Solid e Hellblade. Secondo delle fonti di Eurogamer.net questo studio si sta occupando del ritorno ...

Microsoft : nuovo record con 700 miliardi di capitalizzazione : Da quando Satya Nadella è stato nominato CEO di Microsoft come successore di Steve Ballmer, la società di Redmond ha registrato dati sempre più positivi in borsa. Se da un lato questo nuovo amministratore delegato non è particolarmente amato dagli utenti in quanto viene considerato il responsabile della chiusura di Groove Musica e Windows Phone, dall’altro tutti i vari settori sono in crescita. Non è un segreto che Microsoft, a differenza ...

Microsoft “resuscita” l’app messaggi di Windows 10 con un nuovo aggiornamento : L’applicazione messaggi installata di default in tutti i PC e tablet Windows 10 è stata con il tempo abbandonata da Microsoft con la rimozione dell’integrazione con Skype. L’app è stata aggiornata l’ultima volta nel mese di luglio del 2017 ma per vedere qualche novità bisogna andare addirittura indietro fino al 2016. Fortunatamente Microsoft ha rilasciato ieri un aggiornamento per gli utenti Insider iscritti al ramo di ...

Microsoft Edge per Android si aggiorna con supporto a icone adattive e altre novità : Arriva un nuovo update di Microsoft Edge per Android con cui vengono migliorare la stabilità, le prestazioni e la compatibilità con i siti Web L'articolo Microsoft Edge per Android si aggiorna con supporto a icone adattive e altre novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Microsoft Edge per Android si aggiorna con una nuova modalità lettura : Breve comunicato per segnalarvi che il browser Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sul Google Play Store per tutti i dispositivi Android. L’aggiornamento, numerato 1.0.0.1552., viene accompagnato questa volta fortunatamente da un changelog specifico: nuova modalità di lettura. Condividi link e testo da altre app in Microsoft Edge. Supporto per le icone adattive di Android Oreo. Correzione di bug e miglioramenti vari. Link al ...

Microsoft Store : nuovi sconti invernali su Surface e Xbox : Dopo le offerte del Black Friday e quelle relative al periodo natalizio, il Microsoft Store italiano lancia delle nuove e interessanti promozioni invernali. Surface Il nuovo Surface Pro 2017 resta in assoluto il miglior 2-in-1 attualmente disponibile sul mercato ed offre la migliore esperienza Windows 10 in mobilità. Il suo prezzo è scontato in quasi tutte le sue varianti con un risparmio che parte da 55 euro fino ad arrivare a un massimo di ...

Groove Musica : attenzione - Microsoft continua a rinnovare l’abbonamento Pass anche se non è più attivo : Come tutti saprete, l’abbonamento Pass di Groove Musica è stato definitivamente dismesso in favore della partnership con il provider Musicale Spotify. Tuttavia, stando alla segnalazione di MSPoweruser, Microsoft sta ancora effettuando il rinnovo di questa abbonamento che, ricordiamo, fa riferimento ad un servizio non più attivo da svariati giorni. Se avete infatti collegato una carta di credito al vostro account Microsoft e avete attivo il ...

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.5 con varie novità : Arriva un nuovo aggiornamento per Microsoft Launcher che giunge alla versione 4.5, versione che porta con sé tante novità degne di nota. L'articolo Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.5 con varie novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Razer presenta il suo Microsoft Continuum : Project Linda : Durante l’evento CES 2018, Razer, ha mostrato Project Linda: un nuovo concept di Dock con le fattezze di un laptop da associare al Razer Phone. Razer Project Linda In precedenza avevamo parlato del Razer Phone e delle sue specifiche tecniche, dando una visione a 360° del dispositivo di casa Razer. Pochi giorni fa, Razer, ha deciso di presentare un prodotto attuo a implementare le possibilità del loro Smartphone e sfruttare al meglio il potente ...

Secondo Frozenbyte Microsoft dovrebbe permettere la pubblicazione di titoli in esclusiva per Xbox One X : La strategia di Sony e Microsoft è ormai da tempo sotto agli occhi di tutti, i due colossi hanno messo sul mercato le loro console potenziate, PS4 Pro e Xbox One X, per offrire agli utenti esperienze di gioco tecnicamente avanzate. Poco tempo fa si era già parlato delle due macchine che, sostanzialmente, non presentano differenze per il consumatore, mentre Secondo alcuni ce ne sono, e questo ha portato a definire Xbox One X la "vera console di ...

Computer Microsoft : con l'aggiornamento dei processori i PC sono più lenti Video : Qualche settimana fa è stata sparsa la notizia che da vent'anni i processori non sono sicuri [Video] al 100%. Questo enorme polverone, alimentato dal social media, ha fatto sì che utenti e aziende corressero ai ripari. Queste ultime, hanno inizializzato da tempo delle patch di aggiornamento per correggere le vulnerabilita' dei processori e alcune sono anche state rilasciate. Tuttavia, è stato segnalato che, a to dell'aggiornamento, le ...

Microsoft : Pc più lenti con aggiornamento processori : Microsoft: Pc più lenti con aggiornamento processori E’ la prima azienda tecnologica ad ammetterlo Continua a leggere L'articolo Microsoft: Pc più lenti con aggiornamento processori sembra essere il primo su NewsGo.

Tecnologia - Microsoft conferma : PC più lenti con l’aggiornamento dei processori : A pochi giorni delle dichiarazioni di Intel che aveva parlato di impatto “non significativo” per la maggior parte degli utenti, arriva l’ammissione di Microsoft: gli aggiornamenti di sicurezza per arginare le vulnerabilità dei processori possono avere un impatto “significativo” sulle prestazioni dei computer e dei server, anche quelli più recenti. Amd, altro produttore coinvolto nella falla sui chip, ha definito ...

HP rivela l’Envy x2 in variante Intel Core per contrastare il Surface Pro di Microsoft : Il mese scorso HP aveva presentato l’Envy x2 , un 2-in-1 clone di Surface Pro alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 835 e, questo particolarità, lo rende uno dei primi device dotati di Windows on ARM. Al CES 2018 HP ha rivelato un’altra versione dell’Envy x2, questa volta alimentato dai processori Intel Core. La notizia un po’ deludente è che HP ha optato per i processori della serie di 7 settima generazione ...