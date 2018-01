: Meteora nei cieli Usa “più luminosa della Luna”. Sui social foto e video - silviabest77 : Meteora nei cieli Usa “più luminosa della Luna”. Sui social foto e video - Cascavel47 : Meteora nei cieli Usa “più luminosa della Luna”. Sui social foto e video - Perdenti : @DomenicoFoti Non è neanche la piu' titolata nei dintorni di 10km ?????? #anala #meteora -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) “PiùLuna“. Così la descrive chi ha visto laattraversare il cielo nella notte. L’esplosione è stata osservata in Michigan Illinois, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Wisconsin, Iowa e Ontario. Potrebbe essere un bolide, ovvero un sasso spaziale pesante diverse decine di chilogrammi ad aver generato, con il suo ingresso in atmosfera, il forte bagliore che, alle 2:10 (ora italiana), ha illuminato a giorno il cielo sopra la regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti, provocando un forte boato e facendo tremare perfino le finestre delle case con la sua potente onda d’urto. Le prime testimonianze dell’evento stanno comparendo in queste ore suinetwork e su YouTube, con le immagini registrate anche da alcune telecamere di sorveglianza. “L’evento sembra credibile: le prime segnalazioni ...