Metal Gear Survive richiederà una connessione costante a internet e proporrà delle

Metal Gear Survive data di uscita e problemi del gioco : A seguito dell'ipercriticato Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Metal Gear Survive si presenta come uno spin-off della saga in cui gli eventi si sviluppano tra il prologo Ground Zeroes ed il già citato The Phantom Pain. Il gioco, di cui è stata recentemente annunciata la data d'uscita per Marzo 2018, presenta una caratteristica che balza subito all'occhio, ovvero del suo essere surreale, infatti, i membri della mother base vengono trasporti ...

Metal Gear Survive : spuntano alcuni video gameplay tratti dalla beta : Mentre nella giornata di ieri vi riportavamo dettagli inediti su trama e sulle meccaniche di gioco di Metal Gear Survive, ecco che in rete spuntano vari filmati di gameplay che ci permettono di dare uno sguardo al titolo in azione.Come segnala Gematsu, alcuni siti specializzati, come 4Gamer.net, Gamespot, IGN e Polygon, hanno pubblicato dei filmati di gioco tratti dalla beta di Metal Gear Survive, in programma dal 18 al 21 gennaio su Playstation ...

Metal Gear Survive : dettagli inediti su trama e gameplay : Konami ha recentemente diffuso nuovi dettagli su Metal Gear Survive, lo spin-off di Metal Gear Solid V, riguardo trama e meccaniche chiave del gioco in uscita il prossimo 22 febbraio su PC, Xbox One e PS4.Stando a quanto riporta All Games Delta, Metal Gear Survive riprenderà da dove si era interrotto Ground Zeroes, con Big Boss intento a fuggire dalla Mother Base sotto attacco. Un soldato di stanza alla base verrà trasportato in un wormhole ...

First 4 Figures annuncia la statuetta dedicata a Psycho Mantis di Metal Gear Solid : First 4 Figures, la stessa azienda responsabile delle action figure di Crash Bandicoot, Banjo Kazooie e Conker, annuncia una nuova statuetta dedicata a uno dei personaggi più celebri della saga di Metal Gear Solid.Di chi stiamo parlando? Di Psycho Mantis, il famoso membro di Fox-Hound in grado di leggere nella mente e dotato di poteri di telecinesi. First 4 Figures ha annunciato l'action figure ma, al momento, non sono state fornite informazioni ...

Previsti eventi giornalieri e settimanali per Metal Gear Survive : Mentre poco tempo fa abbiamo visto in azione Metal Gear Survive nel video dedicato alla campagna single player, ecco che Konami condivide nuovi dettagli sul titolo che, vi ricordiamo, sarà disponibile in open beta per PS4 e Xbox One da 18 al 21 gennaio.Stando a quanto riportato da Twinfinite, Konami ha confermato la presenza di eventi giornalieri e settimanali in Metal Gear Survive, l'intento della compagnia è quello di incentivare i giocatori ...

Metal Gear Survive : la campagna single player si mostra in un nuovo video : Mentre Konami ci ricordava, poco fa, l'imminente arrivo della open beta di Metal Gear Survive per PS4 e Xbox One (dal 18 gennaio al 21 gennaio), ecco che in rete spunta un interessante filmato di gameplay che ci permette di vedere il gioco in azione.Come segnala Gematsu, il video della durata di 5 minuti, pubblicato da Game Informer, si focalizza nuovamente sulla campagna per giocatore singolo di Metal Gear Survive:Che ne dite?Read more…

Nuovo gameplay trailer di Metal Gear Survive dedicato al single player : Spunta in Rete un Nuovo gameplay trailer di Metal Gear Survive, il Nuovo e rivoluzionario capitolo della celebre serie targata Konami ideata da Hideo Kojima, nonché il primo episodio del franchise a vedere la luce senza la direzione del suo storico creatore dopo l'amaro divorzio dall'azienda giapponese. Il video è disponibile in basso, vediamo insieme le possibili novità che svela la clip. Il gameplay trailer di Metal Gear Survive è dedicato ...

Konami ci ricorda l'imminente arrivo della open beta di Metal Gear Survive : Dopo aver dato una prima occhiata alla componente single player di Metal Gear Survive, ecco che Konami ci ricorda attraverso un post su Twitter che a breve sarà disponibile la fase di open beta per gli utenti PlayStation 4 e Xbox One.Infatti, per chi non lo sapesse, dal prossimo 18 gennaio, fino al 21, sarà disponibile la beta pubblica che permetterà ai giocatori di provare la modalità co-op e costruire, difendere e combattere insieme ad altri ...

Metal Gear Survive : vediamo per la prima volta la campagna single player di questo gioco : Konami ha pubblicato oggi un nuovo video gameplay di Metal Gear Survive, e possiamo grazie ad esso vedere per la prima volta la campagna single player di questo titolo.Il nuovo video si avvale del "commentary" del producer di Konami, introduce le meccaniche base di sopravvivenza e del gameplay e include anche delle sequenze divertenti.Vale la pena ricordare inoltre che si terrà una sessione beta di Metal Gear Survive dal 18 al 21 gennaio 2018, i ...

Metal Gear Survive torna a mostrarsi in video e immagini : Metal Gear Survive, il particolare spin-off presentato come un titolo per quattro giocatori ambientato direttamente dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes arriverà in Europa il 22 febbraio 2018 per PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC. Anche se manca un po' di tempo prima del rilascio del gioco, Konami ha deciso di pubblicare in rete nuovo materiale, nello specifico due video e delle immagini.Come segnala Metal Gear Informer, ...

Ex sviluppatori di GTA V - Metal Gear Solid e Hellblade per il misterioso action RPG di Playground Games : Una software house specializzata in racing che si tuffa nello sviluppo di un action RPG open-world? Sicuramente la decisione di Playground Games potrebbe sembrare una scommessa un po' bislacca ma pare proprio che la software house che in questi anni si è occupata di Forza Horizon stia facendo le cose in grande ponendo quanto meno delle basi Solide e cercando professionisti di un certo tipo.L'apertura di un secondo studio non è una cosa da poco e ...

NVIDIA SHIELD TV : disponibile Metal Gear Solid 3 e tanti giorni in offerta : Per i possessori di NVIDIA SHIELD TV il Black Friday è già iniziato, grazie a tantissimi sconti e all'arrivo di Metal Gear Solid 3: Snake Eater HD L'articolo NVIDIA SHIELD TV: disponibile Metal Gear Solid 3 e tanti giorni in offerta è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Lo sceneggiatore di Jurassic World per Metal Gear Solid il film : Come riportato da Variety, lo sceneggiatore di Jurassic World Derek Connolly è stato chiamato per scrivere la bozza dell’adattamento cinematografico della celebre saga di videogiochi Metal Gear Solid. Il film che sarà diretto dal regista di Kong: Skull Island Jordan Vogt-Roberts. Connolly ha già lavorato insieme a Vogt-Roberts su Kong: Skull Island, scrivendone il copione insieme a Dan Gilroy e Max Borenstein. Metal Gear è una delle saghe ...