: Mercato auto Ue, nel 2017 +3,3% annuo - NotizieIN : Mercato auto Ue, nel 2017 +3,3% annuo - thexeon : Auto: mercato Europa 2017 oltre 15 mln - filippo_modica : Auto: mercato Europa 2017 oltre 15 mln - Economia - CybFeed : #BreakingNews Mercato auto Ue, nel 2017 +3,3% annuo - toralex : L'amministratore delegato FCA Sergio Marchionne sembra aver cambiato idea sulle auto elettriche: "entro il 2025 qua… -

Nell'Europa dei 28 più Efta nelsono state immatricolate 15.631.687, pari al +3,3%. Vendite in aumento in tutti i principali mercati,eccetto Regno Unito.I dati sono dell'Acea L'anno chiude con il calo registrato a dicembre,quando sono state vendute il 4,8% in meno dirispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il gruppo Fca ha venduto il 5,2% in più rispetto al 2016. Quotasalita dal 6,6 al 6,7%. A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono calate del 16,1%,quota scesa dal 6,2 al 5,5%(Di mercoledì 17 gennaio 2018)