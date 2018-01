Medico Casa Bianca | Trump sta benissimo e non ha problemi cognitivi

Statali - pugno duro sulle visite fiscali : il Medico a casa anche due volte al giorno : Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d'Italia meno battute.

Statali - da oggi pugno duro sulle visite fiscali : il Medico a casa anche due volte al giorno : Entra in vigore il decreto numero 206/2017 che prevede, tra l'altro, controlli ripetuti anche nei festivi per i dipendenti Statali in malattia. Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d'Italia meno battute

Il Medico della Casa Bianca dice che Trump è in «eccellenti condizioni» : Il medico della Casa Bianca Ronny Jackson ha fatto sapere che il presidente americano Trump è in «eccellenti condizioni» dopo averlo visitato venerdì durante un controllo programmato da tempo. Jackson fornirà maggiori dettagli sullo stato di salute di Trump durante The post Il medico della Casa Bianca dice che Trump è in «eccellenti condizioni» appeared first on Il Post.

Usa - Medico Casa Bianca : Trump gode di una salute eccellente : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è in salute eccellente". Lo afferma il medico della Casa Bianca che lo ha sottoposto al suo primo checkup all'ospedale militare Walter Reed, un esame ...

"Maria" in casa : assolto un Medico Il verdetto emesso dalla Corte d'Appello potrebbe creare un caso senza precedenti in Giurisprudenza : assolto perché il fatto non sussiste e per la particolare tenuità dell'offesa. Sono due i procedimenti legali che vedono vincitore senza se e senza ma un medico 45enne residente in città le cui ...

Esce di casa per andare dal Medico e scompare : Nicole è stata ritrovata : E' stata ritrovata Nicole Karadzhova, la ventenne di Acquasparta (Terni), di cui non si avevano più notizie da sabato mattina. La ragazza era uscita di casa per andare in ospedale per una visita medica ma di lei...

