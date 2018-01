Mattarella | lavoro resta emergenza Italia

Mattarella : Lavoro principale emergenza Italia : Roma- Queste le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rilasciate in un’intervista esclusiva al settimanale ‘Famiglia Cristiana’, domani in edicola. “La mancanza di Lavoro,... L'articolo Mattarella: Lavoro principale emergenza Italia su Roma Daily News.

Discorso fine 2017 - Sergio Mattarella e Beppe Grillo hanno visioni opposte sul futuro del lavoro : Anche quest’anno Beppe Grillo e Sergio Mattarella hanno toccato gli stessi temi nei rispettivi discorsi di fine anno. A fine 2016 entrambi presero posizioni diametralmente opposte sul ruolo del web nell’informazione. Il tema ricorrente dell’anno, a conferma della loro lungimiranza, sono state effettivamente le fake news. Ieri sera hanno messo sul tavolo un nuovo argomento, che credo sarà il protagonista del dibattito di politica e giornali per ...

Da Mattarella appello per il lavoro e per la partecipazione alle elezioni : Proposte reali e concrete per il Paese a cominciare da quelle per il mondo del lavoro. E' stato questo l'appello del presidente della Repubblica, che ha chiesto anche una partecipazione ampia alle ...

Lavoro - fiducia nei giovani e realismo nel discorso di fine anno di Mattarella : Il Presidente ha invitato i partiti a guardare al futuro e gli elettori a scriverlo con il loro voto. Ha ribadito come il Lavoro sia la priorità. 'E' la più grande questione sociale' ha ricordato il ...

Mattarella : "Il lavoro deve essere la priorità"(LaPresse) : Nel tradizionale discorso di fine anno, Sergio Mattarella ricorda i 70 anni della Costituzione, l'importanza del voto nella vita del Paese, il dramma dei terremotati, la centralità del lavoro come ...

Lavoro - solidarietà e responsabilità : le chiavi del discorso di Mattarella Video : Come da tradizione, il presidente della Repubblica si è rivolto al Paese con il discorso di fine anno. Un anno difficile, quello finito ieri: il 2017 è stato pieno di sfide: negli ultimi giorni il panorama politico si è mosso più degli ultimi mesi, con le non dimissioni del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, lo scioglimento delle Camere e l’annuncio delle #Elezioni politiche a marzo. Tutto si sapeva gia' prima della notte di capodanno ...

Mattarella : 'Il lavoro la priorità. Fiducia nei giovani' : Ma "i cambiamenti vanno governati per evitare che possano produrre ingiustizie e creare nuove marginalità, l'autentica missione della politica consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con ...

I giovani - il voto - il lavoro : il presidente Mattarella guarda al futuro : ... il presidente del Consiglio dei ministri: "Fiducia nell'Italia che va verso le elezioni, richiamo alla memoria e alla visione del futuro, invito alla responsabilità della politica. Grazie presidente"...

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'La priorità deve essere il lavoro - fiducia nei giovani' : Il Presidente della Reppubblica ha invitato i partiti a guardare al futuro e gli elettori a scriverlo, ribadendo che il lavoro 'è la più grande questione sociale'. Poi un pensiero ai diciottenni che ...

Mattarella : "Spero ci sia ampia partecipazione al voto - il lavoro resta la priorità sociale" : Nel tradizionale discorso di fine anno, il Presidente della Repubblica ricorda i 70 anni della Costituzione e l'importanza del voto nella vita civile del Paese. I compiti della politica, il dramma dei terremotati e il tema del lavoro gli altri argomenti affrontati

Mattarella : «Il lavoro priorità - non dimenticare i sacrifici per i diritti»|«Ora 18enni al voto - 100 anni fa in trincea» : Il ricordo dei 70 anni della Costituzione «al cui vertice c’è la sovranità popolare». E il parallelo tra i 18enni che vanno per la prima volta al voto e quelli che 100 anni fa furono inviati nelle trincee della prima guerra mondiale

Mattarella : "Il lavoro sia la priorità" : La tradizione del discorso di fine anno è stata rispettata dal Capo dello Stato con estrema concisione. Dieci minuti di discorso in cui il presidente Sergio Mattarella parla di giovani, diritti, clima.