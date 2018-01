Mattarella a Famiglia Cristiana | Cari italiani | non state a guardare

Mafia : inchiesta omicidio Mattarella - famiglia mai sollecitato riapertura : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Fonti vicine alla famiglia Mattarella, come apprende l'Adnkronos, fanno rilevare che non c'è stato "nessun contatto, diretto o indiretto", con la Procura di Palermo per "sollecitare la riapertura dell'inchiesta" sull'omicidio del Presidente della Regione siciliana, Pier