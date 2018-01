MARCO BOCCI Solo 2 | finite le riprese Quando andrà in onda la fiction?

Svezia-Italia - Play-off Mondiali 2018 : MARCO Verratti - l’erede di Pirlo mai sbocciato. Ora serve la svolta per non restare un incompiuto in azzurro : L’Italia si avvicina a grandi passi verso la battaglia contro la Svezia, playoff di qualificazione ai Mondiali 2018. La nostra Nazionale si gioca il tutto per tutto per volare in Russia e non incappare in una clamorosa esclusione dalla rassegna iridata. Gli azzurri saranno presi per mano anche da Marco Verratti, da sempre annunciato erede di Andrea Pirlo ma che ha faticato a esplodere, soprattutto in Nazionale dove si è acceso soltanto a ...