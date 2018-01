Mangiano tartarughe marine | 7 bambini morti per avvelenamento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Settesonoperda cibo dopo aver mangiato: è accaduto in Madagascar. Le autorità locali hanno spiegato che i piccoli, di età compresa tra pochi mesi e 4 anni, provenivano dalla stessa famiglia nel nord dell’isola. “Settesonol’8 e 9 gennaio, tra questi due neonati che erano stati allattati dalle madri che avevano mangiato la carne di tartaruga“, ha riferito un ispettore medico alla Dpa. Lesono una specie protetta in Madagascar, ma le persone leancora: tra novembre e marzo gli animali si nutrono di alghe tossiche le cui tossine si accumulano nella loro carne. “Questo tipo di caso si verifica ogni anno in questo periodo. Eppure ci rechiamo in queste zone per spiegare ai locali che non dovrebbero mangiare questa carne“, dichiara il direttore della promozione della ...