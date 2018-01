: Maltempo, un morto nel Crotonese - NotizieIN : Maltempo, un morto nel Crotonese - CybFeed : #BreakingNews Maltempo, un morto nel Crotonese - S1Tv : Maltempo: un morto nel Crotonese - MISTERO_MISTERI : Maltempo, allerta vento: un morto a Crotone. Alberi in strada a Roma. Collegamenti via mare… - laProvinciaKR : Maltempo, un uomo e' morto a Mesoraca cadendo dal tetto dove era salito per verificare i danni provocati dal... -

Un uomo ècadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. E' successo a Mesoraca, nel. Le forti raffiche lo avrebbero fatto precipitare. Inutile la corsa all'ospedale di Catanzaro. Il fratello è rimasto ferito in maniera non grave. In seguito al forte vento abbattutosi sulil prefetto ha convocato d'urgenza l'unità di crisi.(Di mercoledì 17 gennaio 2018)