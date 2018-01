Maltempo Toscana | allerta mareggiate | chiuso il pontile Tonfano 

Maltempo Toscana : esondati 2 torrenti - chiuse 2 strade nel Grossetano : Problemi per il Maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto, in particolare nel Comune di Manciano. Il sindaco Mirco Morini ha chiuso con due ordinanze, “causa ingrossamento ed esondazione dei torrenti del reticolo minore”, gli attraversamenti di due strade comunali a Piano di Cirignano, sul torrente Elsa e sul fosso Fiascone. La strada sul fosso del Fiascone raccorda la provinciale della Follonata alla provinciale 159 che ...

Pioggia - vento forte e mareggiate Calabria - Sicilia - Sardegna - Puglia e Toscana alle prese con il Maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna , Puglia e Toscana , con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di "venti nord-occidentali da forti a burrasca, con ...

Maltempo - in Toscana domani codice giallo per ghiaccio e neve : Roma, 28 dic. (askanews) Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. ...

Maltempo Toscana : neve nei passi montani dell’Aretino : neve nei passi montani di Valtiberina e Casentino: i fiocchi bianchi sono scesi fino a quote collinari. Tanta pioggia invece ad Arezzo, soprattutto nella notte: si segnala solo qualche allagamento. Le temperature si stanno abbassando e nelle prossime ore potrebbe presentarsi il problema del ghiaccio. L'articolo Maltempo Toscana: neve nei passi montani dell’Aretino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : codice giallo nel Fiorentino - previste piogge : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore fino alle 23.59 sull’area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, con coinvolgimento dei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa. codice giallo, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale, dalla mezzanotte fino alle 23.59 del 27 dicembre sull’area Bisenzio e Ombrone, coinvolgendo ...

Maltempo Livorno - Rossi : “La Regione Toscana investirà 64 milioni” : “Stiamo tenendo un buon ritmo. Contiamo di investire i 64 milioni di euro che abbiamo a disposizione entro la conclusione del mio mandato, cioè entro il settembre 2018“. Lo ha detto stamani a Livorno il commissario post alluvione e presidente della Toscana Enrico Rossi, stilando nei suoi uffici al genio civile un bilancio sintetico dei primi 4 mesi di commissariamento. “Ad oggi – ha aggiunto Rossi – la Regione ci ha ...

Maltempo Toscana : neve sul monte Amiata - crolla tendone della pista del ghiaccio : Nevica sul monte Amiata (Grosseto): diverse le auto in difficoltà sulla via di collegamento da montegiovi fino al bivio di Arcidosso e Santa Fiora. I vigili del fuoco stanno raggiungendo le vetture per soccorrere gli occupanti. A causa del peso del manto bianco è crollato il tendone della copertura della pista del ghiaccio ad Arcidosso. L'articolo Maltempo Toscana: neve sul monte Amiata, crolla tendone della pista del ghiaccio sembra essere il ...

Maltempo Toscana : neve in Alta Versilia - grandinata a Camaiore : Nevica in Alta Versilia: i mezzi del comune di Camaiore sono al lavoro sulla strada che porta da Capezzano Pianore a Monteggiori, Santa Lucia, dove si registrano criticità per una grandinata. Altri mezzi sono impiegati a Casoli e Greppolungo dove nevica. L'articolo Maltempo Toscana: neve in Alta Versilia, grandinata a Camaiore sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : stato di emergenza per le province di Lucca - Massa Cararra - Pistoia - Prato e Firenze : stato di emergenza regionale per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e la Citta’ Metropolitana di Firenze. La dichiarazione, a seguito all’ondata di Maltempo che si è abbattuta su parte della Toscana nei giorni fra il 9 e il 12 dicembre, è stata formalizzata oggi con la firma del decreto da parte del presidente della Regione Enrico Rossi. Il decreto – che ha compreso anche le province di Pistoia, Prato e la ...

Maltempo Toscana - Rossi : i codici “sono una cosa seria” - lunedì la dichiarazione dello stato di emergenza : “Il giudizio che danno le prefetture anche a livello locale e’ che aver dichiarato il codice rosso e’ giusto, perche’ ha consentito a tutti di organizzarsi, provvedere, essere pronti, e di non farsi trovare sorpresi. Ormai tutti hanno capito che i codici sono una cosa seria, e quindi la reazione c’e’ stata“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi a margine del Meeting dei ...

Ondata di Maltempo in Toscana - stato d'emergenza regionale : Roma, 12 dic. (askanews) Sarà dichiarato lo stato d'emergenza regionale a seguito dell'Ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sull'alta Toscana e in particolare su Garfagnana e ...

Maltempo Toscana : si valuta lo stato d’emergenza regionale : La Giunta regionale sta valutando di dichiarare lo stato di emergenza regionale per la provincia di Lucca in seguito alle criticità provocate dalle intense piogge e dal vento che si sono abbattuti nelle ultime ore sul territorio. Sono stati Castelnuovo Garfagnana e Stazzema ad accusare più pesantemente le conseguenze del codice rosso scattato in Garfagnana e Versilia ieri e proseguito stamani. E’ quanto è emerso dall’incontro per ...

