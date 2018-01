Maltempo Livorno | riapre alla circolazione il viale a mare 

Maltempo Livorno : nave urta gli ormeggi e urta la banchina : Una nave battente bandiera norvegese nella notte ha rotto gli ormeggi alla calata Alto fondale del porto di Livorno, andando ad urtare alla radice del molo in prossimità dell’accosto 43, creando danni all’infrastruttura. Una voragine di alcuni metri si è aperta, dopo che la nave, un cargo di circa 40.000 tonnellate di stazza, per circa 200 metri di lunghezza è entrata in collisione con la banchina. Sul posto, nell’immediato, ...

Maltempo Livorno - Rossi : “La Regione Toscana investirà 64 milioni” : “Stiamo tenendo un buon ritmo. Contiamo di investire i 64 milioni di euro che abbiamo a disposizione entro la conclusione del mio mandato, cioè entro il settembre 2018“. Lo ha detto stamani a Livorno il commissario post alluvione e presidente della Toscana Enrico Rossi, stilando nei suoi uffici al genio civile un bilancio sintetico dei primi 4 mesi di commissariamento. “Ad oggi – ha aggiunto Rossi – la Regione ci ha ...

Maltempo - emergenza freddo : via al piano straordinario a Livorno : Misure straordinarie a Livorno per fronteggiare l’emergenza freddo. Il Comune ha attivato la prima parte del piano, offrendo un riparo sicuro per i senza fissa dimora e sono assicurati fino al 28 febbraio 14 posti letto in albergo. L’ospitalita’ prevede anche la prima colazione. Le persone che usufruiscono del servizio sono seguite dagli operatori del Centro di ascolto. “Attraverso proprie strutture di uso ordinario ...

Maltempo Livorno : domani niente scuole chiuse : “Le scuole di Livorno domani apriranno regolarmente. Il bollettino meteo diffuso alle 14 dalla Regione Toscana ha chiarito che dalla mezzanotte di oggi, lunedì 11 dicembre, la situazione migliorerà progressivamente fino ad arrivare a un’allerta gialla nella notte. Non si ravvisa pertanto l’esigenza di prorogare ulteriormente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, che insistono sul territorio comunale“: lo ha ...

Maltempo : domani scuole chiuse a Livorno e Collesalvetti : Il sindaco di Livorno Filippo Nogarin in seguito all’allerta meteo diramata dalla Regione Toscana ha disposto “la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani”. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Stessa decisione anche da parte del sindaco di Collesalvetti. Entrambi i comuni furono alluvionati dai violenti nubifragi nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorso. La decisione ...