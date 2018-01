Maltempo in Calabria | danni a Catanzaro per le forti raffiche di vento

Maltempo Calabria : parzialmente riaperta la ‘tirrena inferiore’ in località Ceramida-Pellegrina : Anas comunica che, è stata riaperta al traffico la strada statale 18 ”Tirrena Inferiore”, interessata da un fenomeno franoso al km 499,400, in località Ceramida Pellegrina, una frazione del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Grazie al tempestivo intervento del personale Anas la strada sarà riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia entro stanotte, non appena saranno concluse le operazioni di sgombero ...

Maltempo a Reggio Calabria - grossa frana sulla Costa Viola : chiusa al traffico la SS18 “Tirrena Inferiore” [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Maltempo Calabria - ancora vento nel Reggino : quattro i comuni più colpiti : Prosegue l’attivita’ di coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria che nella mattinata di oggi ha attivato l’Unita’ di crisi per fronteggiare le criticita’ derivanti dai venti di particolare intensita’, che hanno interessato soprattutto il lato jonico della provincia, anche a livello collinare. I comuni maggiormente colpiti sono stati Palizzi, Brancaleone, Bova Marina e Bianco. In particolare, sul ...

Maltempo Reggio Calabria : attivata l’Unità di Crisi per fronteggiare le criticità : In relazione agli eventi meteorologici avversi di particolare intensità che nella prima mattinata di oggi hanno interessato, in particolare, la Calabria ionica, è stata istituita, presso la Sala della Protezione Civile del Palazzo del Governo, l’Unità di Crisi al fine di fronteggiare le criticità derivanti dal Maltempo e coordinare gli interventi. Alla riunione hanno partecipato i Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, ...

Maltempo - alberi sui binari : ancora disagi in Calabria : A causa del Maltempo in Calabria, si segnala una nuova interruzione, verificatasi stamani, dalle 10:20 alle 11:10 sulla linea ferroviaria ionica a causa della caduta di un albero. L’incidente si è verificato tra Bianco e Ferruzzano ed è stato il terzo della mattinata. L'articolo Maltempo, alberi sui binari: ancora disagi in Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : inagibili gli alloggi universitari a Catanzaro : L’ondata di Maltempo con pioggia e vento che sta interessando la Calabria nelle scorse ore ha provocato danni alle residenze universitarie di Catanzaro: al centro residenziale del Campus “Salvatore Venuta” si segnalano danni sia nel primo che nel secondo lotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno disposto la chiusura degli alloggi per inagibilità. L'articolo Maltempo Calabria: inagibili gli alloggi ...

Maltempo Calabria : ripristinata la circolazione sulla linea ferroviaria Jonica : E’ tornato regolare il traffico ferroviario sulla linea Jonica: a causa del Maltempo e di alberi caduti sui binari era stata sospesa la circolazione dei treni fra Capo Spartivento e Brancaleone e tra Siderno e Locri, sulla linea Catanzaro Lido – Reggio Calabria. Per garantire i collegamenti durante il periodo di sospensione del traffico ferroviario sono stati attivati servizi sostitutivi con autobus. Registrati rallentamenti compresi ...

Maltempo - un caldo e impetuoso vento di maestrale flagella l’Italia : danni in Calabria e Sicilia - criticità anche in Sardegna e sul Tirreno : 1/17 ...

Maltempo - fortissimo vento su tutta Calabria causa disagi : Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, sono state impegnate nelle notti del 3 e 4 gennaio, in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Le richieste provenienti ...

Maltempo in Calabria : pioggia e vento forte - diversi interventi dei vigili del fuoco : Come preannunciato ieri un'ondata di Maltempo abbastanza intensa sta interessando Sicilia e Calabria, apportando dei disagi soprattutto per le forti raffiche di vento. pioggia e vento stanno...

Maltempo Calabria : danni e disagi per pioggia e vento forte - neve sui rilievi : Il 2018 inizia col Maltempo in Calabria, investita da pioggia, vento e anche nevicate: squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono al lavoro da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerosi gli alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, i tetti danneggiati e le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina e’ intervenuta ...

Freddo e Maltempo - forte vento e tanta neve in Calabria : la situazione in diretta [IMMAGINI WEBCAM LIVE] : 1/5 ...

Pioggia - vento forte e mareggiate Calabria - Sicilia - Sardegna - Puglia e Toscana alle prese con il Maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna , Puglia e Toscana , con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di "venti nord-occidentali da forti a burrasca, con ...

Pioggia - vento forte e mareggiate : Calabria - Sicilia - Sardegna e Puglia alle prese con il Maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna e Puglia con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di 'venti nord-occidentali da forti a burrasca, con rinforzi di ...