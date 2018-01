: Maltempo, disagi per il forte vento - NotizieIN : Maltempo, disagi per il forte vento - ceciliacecchi : Maltempo, mareggiata a Livorno, cadono alberi. #Libeccio a 120 chilometri orari. Disagi all'Elba - LaSberla : Maltempo, disagi nei collegamenti con le isole - LaSberla : Maltempo, disagi nei collegamenti con le isole - LaSberla : Maltempo, disagi nei collegamenti con le isole -

Unattraversa la Penisola, creandoin molte regioni,soprattutto nei collegamenti via mare in Sicilia, in Sardegna, nel Golfo di Napoli e con le isole dell'Arcipelago toscano. All'Isola d'Elba, una donna è rimasta ferita per la caduta di un ramo sulla sua auto.mareggiata anche sul litorale romano,a Fregene.e danni pere pioggia in Calabria. Al Nord,Lombardia e Piemonte sono investiti da bufere di neve:chiusa la strada per Madesimo (SO) e un tratto della Statale Maddalena (Cuneo).(Di mercoledì 17 gennaio 2018)