Maltempo California | ecco perchè i cittadini hanno ignorato l’allerta evacuazione prima

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Nei giorni dopo la terribile tempesta che ha causato le frane e le inondazioni nellameridionale, sono circolati numerosi video e immagini di persone in estrema difficoltà. Di fronte a questo tipo di materiale, si rimane sotto shock e viene spontaneo chiedersi perché quelle persone non abbiano lasciato l’area e quelle situazioni potenzialmente letali. Le inondazioni lampo e le frane possono verificarsi molto velocemente, ma questo non significa che i residenti ne fossero all’oscuro. Tutti sapevano del rischio di potenti frane, dal momento che i servizi meteorologici, i gruppi di gestione delle emergenze e le autorità del governo avevano previsto questi pericolosi eventi e avevano ordinato evacuazioni su tutta la regione. Almeno 20 persone sono morte e 3 sono date per disperse in seguito alle frane e alle inondazioni. Circa 115 case sono state distrutte e diverse altre ...