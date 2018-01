Maltempo a Fregene | il mare si mangia la costa

Maltempo Lazio : forte mareggiata sul litorale romano - disagi a Fregene : Nuova forte mareggiata sul litorale romano in condizioni di vento fino a 35 nodi: situazione critica a Ostia, Fregene, Fiumicino, Focene, dove è in peggioramento il fenomeno dell’erosione, e le onde circondano o invadono le strutture balneari. In apprensione i balneari di Fregene, dove le onde hanno superato ormai le barriere di difesa. L'articolo Maltempo Lazio: forte mareggiata sul litorale romano, disagi a Fregene sembra essere il primo ...