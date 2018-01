M5S scuola | salviamo i precari e abroghiamo la 107

Torino - consigliera M5S si autosospende dopo aver usato l’auto blu per portare la figlia a scuola. Di Maio : “Gravissimo” : La consigliera comunale di Torino e storica attivista M5s Deborah Montalbano si è dimessa da presidente di commissione dopo le polemiche per aver usato l’auto blu per andare a prendere la figlia a scuola. Sul caso si è espresso anche il candidato premier M5s Luigi Di Maio: “E’ un fatto gravissimo, avvieremo una procedura interna al Movimento e mi aspetto anche un’azione da parte sua”. ...

La consigliera M5S Deborah Montalbano si autosospende. Aveva utilizzato l'auto blu per andare a prendere la figlia a scuola : "Utilizzare un'auto blu per scopi personali, qualunque essi siano è sempre sbagliato". Deborah Montalbano, storica attivista del Movimento 5 Stelle e consigliera comunale torinese, si scusa così per avere utilizzato un'auto blu per prendere la figlia a scuola. "Per il ruolo che ricopro, per l'impegno che mi sono presa con gli elettori del Movimento 5 Stelle mi sento in dovere - sottolinea - di prendermi la responsabilità ...

M5S - Programma Scuola : ecco perché gli insegnanti voteranno Di Maio : ecco i punti salienti del Programma M5S sulla Scuola. Iniziano a trapelare le prime linee di intervento del movimento pentastellato su questo versante. Noi riteniamo, a ragion veduta, che il Programma sulla Scuola presentato oggi dal movimento di Grillo andrà sicuramente a genio a quasi tutti gli insegnanti. In questi ultimi anni molti di loro hanno […] L'articolo M5S, Programma Scuola: ecco perché gli insegnanti voteranno Di Maio proviene ...

Contratti statali/ Aumento stipendi scuola - M5S vs Governo : “una mancetta da 50 euro” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 13 dicembre 2017: rinnovo contratto scuola, M5s attacca il Governo “gli aumenti Pa sono una mancetta”(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 01:58:00 GMT)

Scuola - M5S : presto accordo quadro per la manutenzione ordinaria : Roma, 12 dic. (askanews) 'È in dirittura di arrivo l'accordo quadro per la manutenzione ordinaria delle scuole romane. Un atto importante, con il quale potremo fronteggiare le criticità ignorate da ...

Scuola - col M5S al Governo 2018 alt a docenti scavalcati da chi ha meno punteggi Video : Stop alle assunzioni nella #Scuola decise dall'alto, a danno dei docenti che hanno fatto anni di esperienza e di precariato nell'insegnamento. La serata organizzata ieri a Trento è stata l'occasione per il Movimento Cinque stelle per presentare la proposta grillina della Scuola nell'intero territorio nazionale, rifiutando la progressiva privatizzazione che è in atto nella provincia trentina. L'offerta del #M5S mira ad una Scuola che, in futuro, ...