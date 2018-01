M5s | esclusi parlamentarie sul piede di guerra | Ricorso di massa

M5s - staff Sicilia : 'Candidati esclusi? Nessun errore - tutto previsto' : tutto previsto. Così dallo staff del M5S spiegano il caos e le proteste montate ieri al via del voto per le Parlamentarie in vista delle politiche del 4 marzo. Dalle 10 di questa mattina sul sistema ...

M5s : caos per le Parlamentarie - 'Tutto previsto - esclusi non hanno requisiti' (2) : (AdnKronos) - Dallo staff del M5S spiegano però che non c'è nulla di 'anormale'. La presentazione della candidatura, dicono, rappresentava una "disponibilità" ma comunque doveva essere vagliata dal Movimento. Insomma le esclusioni riguardano soggetti che non avrebbero i requisiti per essere candidat

Nel M5s la rivolta degli esclusi : “Epurazioni politiche di Di Maio” : Già pochi minuti dopo le dieci del mattino, il primo commento al post che avvia le parlamentarie sul blog di Beppe Grillo annuncia la valanga: «Non riesco a votare». Poche ore dopo lo sfogo diventa collettivo e si intuisce che anche questa volta la piattaforma Rousseau potrebbe non aver funzionato. Con un sospetto ulteriore che a poco a poco si ins...

Parlamentarie M5s - la carica degli infiltrati (bloccati) : dagli ex di altri partiti ai complottisti. E gli esclusi protestano : C’è la lista, pare lunghissima, degli ex di altri partiti e praticamente di tutto l’arco parlamentare: Pd, Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia. Ma anche Idv, Pds o Pci. Poi i “dissidenti“, quelli che in pubblico più o meno recentemente hanno parlato male del Movimento. Quindi tutti coloro che “potrebbero danneggiare l’immagine del M5s perché in rete e con nome e cognome hanno parlato di cose come ...

La carica degli esclusi M5s : "Caro Di Maio - annullate le parlamentarie" : L'ira degli esclusi e in rete viene lanciato l'hashtag #annullatetutto. La giornata di tanti candidati, o pseudo tali, alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle è iniziata così: cliccando sulla piattaforma Rousseau e non trovando il proprio nome tra coloro che corrono per un posto in lista alla Camera o al Senato eppure garantiscono di aver mandato tutti i documenti necessari. "Ma che veramente?", si chiede Luigi La Riccia, ...

M5s - attivate le parlamentarie : boom di accessi e di esclusi : C'è chi freme oggi seduto davanti al pc dell'ufficio o di casa. Sono i parlamentari uscenti e i tanti attivisti che sperano che da oggi, grazie ai clic-preferenza, la loro vita cambi e riescano a ...

Vigilanza Rai - riesplode il caso Fazio-Vespa. M5s : “No agli ‘artisti’ - siano esclusi dalla campagna elettorale” : La campagna elettorale parte da San Macuto, il palazzo di Roma dove si riunisce la commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Ed è un debutto feroce. I partiti devono approvare il regolamento sulla par condicio nel servizio pubblico (spazi uguali ai candidati) e l’elenco – stilato dal dg Mario Orfeo – dei programmi e dei conduttori da inserire in palinsesto. Il voto finale è in programma domani 9 gennaio, ma già oggi sono iniziate le polemiche. ...