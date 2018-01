Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati L' ex tronista cancella Soleil Sorgè

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Mattino 5 : 'Vi sveliamo la verità sul nostro rapporto' : Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno davvero insieme? Questa è la domanda che è rimbalzata per molte settimane da un social all'altro. Ma ora, finalmente, abbiamo la risposta. I due ex gieffini hanno ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati/ "Non hanno cavalcato l'onda" : le parole di Parpiglia : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati : la coppia parla per la prima volta dei progetti futuri svelando il desiderio di una famiglia, Soleil Sorgè rilascia nuove dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:33:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati/ Ma il web si chiede : "Perchè non cancella le foto con Soleil?" : Felici e contenti dentro la casa del Grande Fratello Vip ma anche per le strade di Milano dove Luca Onestini e Ivana Mrzazova sono stati immortalati mano nella mano, arriverà la cicogna?(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova rivelano : "Siamo innamorati - vogliamo sposarci e fare un figlio..." : E la conferma alla fine è arrivata. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme. La rivelazione sul numero del settimanale Chi in uscita mercoledì 17 gennaio. Come riporta il...

Grande Fratello Vip - Luca Onestini e Ivana Mrazova escono allo scoperto : ‘Ci sposiamo’ : ‘Cicciaaaa!’. Questo l’urlo che i fan del Grande Fratello Vip – e le ‘bimbe’ di Giulia De Lellis in primis – potrebbero cacciare alla notizia che Luca Onestini e Ivana Mrazova, che proprio dalla De Lellis è stata soprannominata con quel nomignolo, hanno confermato la loro love story. Lo annuncia il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 17 gennaio per il quale i due hanno posato per la prima ...