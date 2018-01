Luca Onestini e Ivana escono allo scoperto | ' Voglio due figli'

: RT @fullofmaljk: Si è spenta il 16 gennaio 2017 la popolarità di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La causa? Luca Onestini e Ivana Mrazova… - whistle160808 : RT @fullofmaljk: Si è spenta il 16 gennaio 2017 la popolarità di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La causa? Luca Onestini e Ivana Mrazova… - notizie_star : Luca Onestini e Ivana Mrazova si sposano! L’annuncio- Notizie Star: - gossipandmag : Luca Onestini e Ivana Mrazova a Chi:”Desideriamo una famiglia e dei figli” - Magazinetwork : Luca Onestini e Ivana Mrazova a Chi:”Desideriamo una famiglia e dei figli” - nevedagliocchi : LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA SI SPOSANO IO NON CE LA FACCIO OH SANTA MADRE -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Alla notizia mancava soltanto il crisma dell’ufficialita'. Del resto ormai lo sapevano anche le pietre che trae #Mrazova c’era del tenero. L’avevano fatto intuire i due ragazzi al termine del GF VIP e l’aveva anticipato Gabriele Parpiglia a Verissimo nel corso della rubrica Giri di Valzer. Superati gli imbarazzi iniziali l’ex tronista e la modella hanno deciso di rompere gli indugi e dichiarare il proprio amore. I due giovani VIDEOhanno posato insieme in esclusiva per il settimanale Chi al quale hanno affidato le prime dichiarazioni da fidanzati. I due ex gieffini ha ammesso di essere innamorati e di aver iniziato fare dei progetti come ‘una coppia’. Dimenticato la burrascosa relazione con Soleil Sorge il venticinquenne ha mostrato di avere le idee chiare sul suo futuro. ‘Matrimonio eo prima dei 30 anni’. L’imolese ha spiegato di aver compreso di ...