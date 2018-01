Loredana Lecciso | la verità dell' ex naufraga sulla rottura con Albano

AL BANO E Loredana Lecciso SI SONO LASCIATI?/ Barbara d'Urso : "Lei è molto arrabbiata - presto la sua verità" : Al BANO e LOREDANA LECCISO si SONO LASCIATI? Per il settimanale Oggi potrebbe esserci lo zampino di Romina Power. Gli indizi del cantante da Maurizio Costanzo...(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:26:00 GMT)

Al Bano da Maurizio Costanzo : 'Loredana Lecciso è la tua donna?'. La risposta spiazza tutti : Un racconto a tutto tondo della sua vita: dal fortissimo legame con la famiglia e la terra d'origine (Cellino San Marco), alla sfavillante carriera costellata di successi in tutto il mondo; dal ...

Loredana Lecciso dice addio ad Al Bano : La storia d’amore tra Loredana Lecciso e il cantante pugliese Al Bano è giunta al capolinea, lo rivela il settimanale “Oggi”. Loredana Lecciso ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli. Il tutto sarebbe scaturito dopo le immagini pubblicate da Romina di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. Sono molto importanti anche le mancate risposte di Al Bano: mentre un paio ...

Loredana Lecciso su Oggi : "Ho lasciato Albano. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Romina Power" : Loredana Lecciso, compagna di Albano Carrisi per 18 anni e con cui ha avuto due figli, Yasmine e Albano Yunior, ha rivelato in esclusiva al settimanale Oggi di aver lasciato definitivamente il cantante originario di Cellino San Marco. Le nozze, a cui la coppia sembrava essere molto vicina, sono ufficialmente saltate.Ad aver convinto la Lecciso sarebbe stato- come riporta il settimanale- un episodio in particolareIl 12 dicembre da Amburgo (dove ...

"E' Loredana Lecciso la tua donna?" : la risposta di Al Bano spiazza tutti : E' un Al Bano Carrisi a 360 gradi quello che si racconta a "L'Intervista", il programma firmato da Maurizio Costanzo, in onda con una nuova edizione a partire da...