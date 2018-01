Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano dopo 18 anni | colpa di Romina

Cosa c'è dietro la firma di Loredana Lecciso : Possiamo notare dalla grafia di Loredana Lecciso come ella si relazioni con se stessa e gli altri. La Lecciso possiede un carattere estroverso, imprevedibile, sognatrice, accaparrante e persino un po’ ingenuo, per cui cerca nella fantasia il modo di costruire qual Cosa di duraturo per sé. L’estrosità la porta a vivere la realtà al di fuori degli schemi (stampatello e lettere illeggibili), nota che può renderla schiava di se ...

Romina Power/ Il feeling con Al Bano e la stoccata di Loredana Lecciso (Domenica In) : Romina Power e Al Bano e il feeling artistico ritrovato e i fan fantasticano sul loro futuro. Oggi sarà ospite di Domenica In, si difenderà dalle accuse di Loredana Lecciso ?(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 07:55:00 GMT)

Loredana Lecciso arrabbiata con Romina Power? Le sue parole spiazzano tutti Video : In questi giorni non si fa altro che parlare di Al Bano, Romina e Loredana [Video]. A quanto pare, non sono state delle feste facili per l'ex showgirl salentina. Per quale motivo? Secondo i rumors che circolano sul web e quanto pubblicato dalla diretta interessata, la donna avrebbe trascorso il Natale e il Capodanno lontano dal suo compagno. Carrisi e la Power erano a Maratea a festeggiare l'arrivo del 2018 e della Lecciso nessuna traccia. Ma ...