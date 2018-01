Lo storico leader degli Offlaga Disco Pax fa tappa a Spezia

Addio all'avvocato Sergio Giacomelli - storico leader della destra triestina : Iacop ne ricorda la coerenza politica e la dialettica nel dibattito consiliare. Nel 2014 si era candidato alle elezioni europee per conto di Fratelli d'Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerry Adams, storico leader della sinistra irlandese, ha annunciato che l'anno prossimo lascerà la presidenza del Sinn Féin, il partito indipendentista dai molti legami con l'IRA. Adams era presidente del partito dal 1983. Ha annunciato la sua decisione durante un'assemblea del Sinn