Liverpool | Flanagan evita la prigione per aver aggredito la fidanzata

Liverpool - Flanagan arrestato : ecco il motivo : Il difensore del Liverpool, Jon Flanagan, e’ stato arrestato lo scorso venerdi’ mattina nel centro della citta’ inglese e accusato di aggressione, prima di essere rilasciato, con una citazione in giudizio per il 2 gennaio. L’arrestato e’ avvenuto verso le 4.30 in Duke Street, un’arteria con molti locali notturni. Flanagan, 24 anni, ha collezionato circa 50 match con i Reds dal suo debutto all’eta’ ...