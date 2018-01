Emre Can alla Juventus/ Calciomercato news : il centrocampista del LIVErpool non esclude Claudio Marchisio : Emre Can alla Juventus, Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:22:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - duello tra Psg e LIVErpool per Alisson Becker (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: proseguono i sondaggi nella capitale con l’obiettivi di innestare la fascia sinistra con un nuovo giocatore(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:18:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter - rilancio per Rafinha. Il Napoli ci prova per Politano. Benevento : arriva Cannavaro Jr : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : ECCO COSA È SUCCESSO MARTEDÌ Inter-Rafinha , la trattativa avanza: Ausilio a Barcellona per sbloccare l'operazione con il club blaugrana, si cerca un'intesa sulla cifra del diritto di riscatto del ...

Calciomercato Roma/ News : duello LIVErpool-Marsiglia per Strootman (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente del terzino destro dei capitolini, Bruno Peres, esce allo scoperto parlando del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 23:13:00 GMT)

EMRE CAN ALLA JUVENTUS? / Calciomercato news - ora il LIVErpool insiste per il rinnovo : EMRE Can ALLA JUVENTUS? L'obbiettivo numero 1 del Calciomercato bianconero frena gli entusiasmi, ricordando di non aver ancora firmato nulla e di essere aperto ad altri club. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 16:05:00 GMT)

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : ECCO COSA È SUCCESSO LUNEDÌ Verdi-Napoli, si va verso il no . La decisione finale dell'attaccante arriverà in mattinata ma sembra orientato a restare al Bologna. De Laurentiis lavora alle alternative: ...

Calciomercato Juventus - Emre Can : 'Non ho firmato nulla - parlo anche con il LIVErpool' : In campo è stato protagonista della bella vittoria del suo Liverpool sul Manchester City, ma Emre Can fa parlare di sé (da tempo) anche in ottica mercato. Il centrocampista tedesco classe '94, com'è ...

