LIVE Australian Open 2018 | tutti i risultati di mercoledì 17 gennaio | tabellone maschile

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di mercoledì 17 gennaio : tabellone femminile. In campo Wozniacki - Svitolina e Ostapenko : I risultati DELLA TERZA GIORNATA DEL tabellone FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana K. Siniakova CZE vs (4) E. Svitolina UKR J. Fett CRO vs (2) C. Wozniacki DEN ore 9.00 italiane (23) D. Gavrilova AUS vs E. Mertens BEL Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana M. Kostyuk UKR vs O. Rogowska AUS (7) J. Ostapenko LAT vs Y. Duan CHN ore 9.00 italiane A. Cornet FRA vs (12) J. Goerges GER Hisense Arena – ora 1.00 ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : martedì 16 gennaio. Federer sul velluto con Bedene! Bene Del Potro. Vittorie importanti per Fognini - Giorgi e Sonego : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2018. È una giornata importante per l’Italia, che cala i suoi due assi principali: Camila Giorgi e Fabio Fognini. Le speranze azzurre sono poste principalmente su di loro. Camila ha stupito tutti in questo avvio di stagione. La scorsa settimana ha disputato una settimana fantastica a Sydney, dove partendo dalle qualificazioni è arrivata fino in semifinale ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di martedì 16 gennaio : tabellone maschile. Avanzano Fognini e Sonego - fuori Berrettini e Fabbiano. Raonic e Bautista k.o. - bene Federer - Djokovic e Wawrinka : risultati SECONDA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE MASCHILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [4] A. Zverev b. T. Fabbiano 6-1 7-6 7-5 [2] R. Federer b. A. Bedene 6-3, 6-4, 6-3 Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [14] N. Djokovic b, D. Young 6-1 6-2 6-4 Sessione notturna – ore 9.00 italiane F. Tiafoe vs [12] J. Del Potro Hisense Arena – ora 1.00 italiana [9] S. Wawrinka b. R. Berankis ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di martedì 16 gennaio : tabellone femminile. Vincono Halep - Pliskova - Sharapova - Kerber e Konta. Tocca a Camila Giorgi! : risultati SECONDA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [6] Ka. Pliskova b. V. Cepeda Royg 6-3 6-4 [1] S. Halep b. [WC] D. Aiava 7-6 6-1 Sessione notturna – ore 9.00 italiane [18] A. Barty vs A. Sabalenka Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [8] C. Garcia b. C. Witthoeft 7-5 6-3 M. Sharapova b. T. Maria 6-1 6-4 Sessione notturna – ore 9.00 ...

