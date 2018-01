L’Inter pensa ad un clamoroso scambio per arrivare al giocatore

: RT @51fini: Inchiesta Expo, la Procura generale chiede il rinvio a giudizio per Sala: l'accusa è abuso d'ufficio - LeonardiAmalia : RT @51fini: Inchiesta Expo, la Procura generale chiede il rinvio a giudizio per Sala: l'accusa è abuso d'ufficio - MatteoFriendzy : @vittoriozucconi Ecco l'imprescindibile opinione der dentiera - giorgia_salidu : RT @xRache__: Sì ma pensate l’imbarazzo di questi professori che hanno escogitato trappole tremende per evitare che i cattivi arrivassero a… - TrussardiAngelo : RT @serracchiani: "Io appartengo all'unica razza che conosco, quella umana" è una frase attribuita ad Albert Einstein. Non ci vuole però un… - bastaCasta : #news Salvini: “Troppi vaccini fanno male ai bambini”. Torna l'asse con il M5S - La Stampa -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Ufficializzato il primo acquisto l’Inter ora deve completare la rosa di Spalletti con qualche nuovo innesto. Lisandro Lopez è unnerazzurro VIDEO: con il suo arrivo si è risolto il problema principale della rosa, ovvero la carenza di difensori centrali. L’argentino è andato a rinforzare il reparto difensivo a disposizione del tecnico toscano e, anche se non è unche sposta gli equilibri, può essere un’ottima risorsa per il proseguo del campionato. L’obiettivo della dirigenza interista ora è quello di trovare delle buone alternative ai titolari. Le priorita' dopo il centrale difensivo sono un centrocampista e un esterno che possa dare riposo a Perisic e Candreva. Le trattative: Rafinha e Ramires Si lavora pera due brasiliani, ma entrambe le trattative stanno trovando non poche insidie: il Barcellona ha chiesto di inserire una clausola da 40 ...