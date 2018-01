Ligue 1 | Lione vola secondo Ranieri beffato | 1-1 a Tolosa

La simulazione in area di Mariano Diaz del Lione che sta scuotendo la Ligue 1 : La simulazione è stata talmente palese e maldestra che l'attaccante spagnolo dell'Olympique Lione, Mariano Diaz, è stato convocato dalla Commissione disciplinare della Ligue 1. Il calciatore, ex Real ...

Video gol : Tolosa-Lione 1-2 | Highlights Ligue 1 : .Anche sul campo del Tolosa è arrivato un successo per il Lione di Genesio; il quarto di fila in Ligue 1 grazie al quale i lionesi sono rimasti a pari punti con il Monaco al secondo posto della classifica, a -9 dal PSG capolista. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 24esimo minuto grazie a Fekir che ha trasformato un calcio di rigore decisamente generoso, concesso per un presunto fallo del portiere Lafont su Mariano Diaz.La partita è ...

Ligue 1 - Psg vola - Keita salva il Monaco. Bene il Lione : 2-1 a Tolosa : ROMA - Nel 19esimo turno di Ligue 1 il Psg vince ancora: contro il Caen, a brillare al Parco dei Principi sono due dei tre marcatori della serata, Cavani e Mbappé . L'uruguaiano, dopo lo slalom del ...

Video gol : Lione-Marsiglia 2-0 | Highlights Ligue 1 : .Terzo successo consecutivo per il Lione in Ligue 1, grazie al quale è rimasto agganciato al Monaco raggiungendolo a quota 38 punti. Oggi i lionesi si sono imposti 2-0 sul Marsiglia, che quindi è scivolato a -3 dalla coppia composta da Monaco e Lione. Queste 3 squadre si giocheranno il secondo ed il terzo posto in classifica probabilmente fino al termine della stagione; inutile immaginare sogni Scudetto perché davanti a tutte, a quota 47 punti, ...

Ligue 1 : Lione e Marsiglia agganciano il Monaco - Balotelli piega Ranieri : Germain (doppietta) e Ocampos firmano il 3-0 di Rudi Garcia sul St. Etienne, SuperMario firma la vittoria del Nizza

Video gol : Amiens-Lione 1-2 | Highlights Ligue 1 : .Il Lione è riuscito ad evitare una clamorosa sconfitta in casa dell'Amiens grazie ad una rocambolesca rimonta negli ultimi minuti del match. I padroni di casa sono passati in vantaggio al nono minuto grazie all'ex genoano e atalantino Gakpé, autore di un tap-in davanti alla linea di porta sfruttando un traversone dalla fascia sinistra sul quale erano andati a vuoto 3 giocatori, due avversari ed un compagno di squadra.Al 18esimo il Lione si è ...

Ligue 1 : Montpellier e Marsiglia si annullano - il Lione regola 1-2 il Caen : Thauvin risponde a Sio: 1-1 nella sfida tra Garcia e Der Zakarian. Cornet e Diaz piegano i ragazzi di Garande, a segno per i padroni di casa Santini

Ligue 1 : il Lione regola 1-2 il Caen - Saint-Etienne e Nantes non vanno oltre il pareggio : Cornet e Diaz piegano i ragazzi di Garande, a segno per i padroni di casa Santini. Pajot e Sala firmano le due reti che decidono la sfida del Geoffroy Guichard

Video gol : Lione-Lilla 1-2 | Highlights Ligue 1 : .Clamoroso KO interno per il Lione di Genesio, sconfitto al Parc Olympique Lyonnais dal Lille di Marcelo Bielsa - attualmente sospeso dal suo club - che in questa prima parte di stagione non ha certamente impressionato positivamente. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 21esimo minuto con il brasiliano Thiago Mendes, autore di un bellissimo tiro a giro che non ha lasciato scampo a Lopes. Al 36esimo Diaz ha agguantato l'1-1 per la sua squadra ...