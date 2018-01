Ligue 1 | il Psg è uno spettacolo | Neymar forza 4 | contro il Dijon finisce 8-0!

Ligue 1 - incredibile in Nantes-PSG : l’arbitro compie un fallo di reazione (VIDEO) : Ligue 1, incredibile in Nantes-PSG: l’arbitro compie un fallo di reazione (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ligue 1, incredibile IN Nantes-PSG – incredibile episodio avvenuto ieri durante la sfida di Ligue 1 tra Nantes e PSG. Il direttore di gara Tony Chapron ha tentato infatti di abbattere con un fallo violento Diego Carlos. Il giocatore ...

Ligue : il Psg vince a Nantes : ROMA, 14 GEN - Il Nantes guidato da Claudio Ranieri non riesce a fermare il Paris Saint Germain nel posticipo della 207a giornata di Ligue 1 e la capolista, vincendo 1-0, porta così a 11 punti il suo ...

Ligue 1 - il Nantes per la gloria : contro il Psg vittoria a 11 - 00 : Per la cronaca, l'ultimo successo del Nantes risale al 2004, arrivò sempre in casa, con il risultato di 1-0: lo stesso risultato nel match di domenica 14 gennaio alle 21 viaggia a 25,00. Rasoterra, ...

Probabili formazioni Nantes -Psg - 20° giornata Ligue1 14/01/2018 : Nantes – Psg si affronteranno alla 20.45 di Domenica 14 Gennaio 2018 allo stadio della Beaujoire-Louis Fonteneau. E’ una squadra, quella di Ranieri, che fatica a segnare più di una rete, ma nello stesso tempo ne prende pochissimi. Nelle ultime cinque partite ha totalizzato tre vittorie, un pari e una sconfitta. Il Nantes è una squadra che si sa difendere bene, allenata da Ranieri, un tecnico made in Italy. Fino ad ora sta ...

Video/ Amiens Psg (0-2) : highlights e gol della partita (Coupe de la Ligue) : Video Amiens Psg (risultato finale 0-2): highlights e gol. ci pensano Neymar e Raboit a decidere la sfida contro i bianconeri rimasti in 10 dopo il rosso di Gurtner.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 09:18:00 GMT)

Ligue 1 - i gol di Mbappé con il PSG : Insieme a Neymar e Cavani, Mbappé forma uno dei reparti offensivi più forti al mondo, capace di contribuire pesantemente alle 58 reti già segnate dai parigini nel campionato francese.

Ligue 1 - risultati della 19a giornata. Il Psg saldo al comando della classifica : Bologna, 21 dicembre 2017 - Nell'ultimo turno dell'anno solare 2017, nonché ultimo match del girone d'andata, il Paris Saint Germain si conferma padrone della Ligue 1 . Gli uomini di Emery superano, ...

Video gol : PSG-Caen 3-1 | Highlights Ligue 1 : .Decima vittoria su altrettante partite casalinghe per il PSG che questa sera ha inserito il Caen nella lista delle sue "vittime" stagionali al Parco dei Principi. Il risultato è stato sbloccato al 21esimo minuto dall'ex napoletano Edinson Cavani, autore di uno spettacolare colpo di tacco su un traversone basso di Mbappé; un gol alla maniera di Hernan Crespo e Roberto Bettega. Al 57esimo Mbappé ha trovato la rete del raddoppio calciando di ...

Ligue 1 - Psg vola - Keita salva il Monaco. Bene il Lione : 2-1 a Tolosa : ROMA - Nel 19esimo turno di Ligue 1 il Psg vince ancora: contro il Caen, a brillare al Parco dei Principi sono due dei tre marcatori della serata, Cavani e Mbappé . L'uruguaiano, dopo lo slalom del ...

DIRETTA / Psg Caen (risultato finale 3-1) info streaming video e tv : vince ancora il Psg (Ligue 1) : PSG Caen info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna in campo il Paris Saint Germain, pronto al nuovo show contro il Caen(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:34:00 GMT)

Diretta / Psg Caen (risultato live 2-0) info streaming video e tv : raddoppia Mbappe! (Ligue 1) : PSG Caen info streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna in campo il Paris Saint Germain, pronto al nuovo show contro il Caen(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:04:00 GMT)

DIRETTA / Psg Caen (risultato live 1-0) info streaming video e tv : squadre al riposo (Ligue 1) : PSG Caen info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna in campo il Paris Saint Germain, pronto al nuovo show contro il Caen(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 21:29:00 GMT)

DIRETTA / Psg Caen (risultato live 0-0) info streaming video e tv : in campo - si gioca! (Ligue 1) : PSG Caen info streaming video e DIRETTA tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna in campo il Paris Saint Germain, pronto al nuovo show contro il Caen(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 20:16:00 GMT)

Ligue : Psg a valanga. Monaco resta a -9 : (ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il Paris Saint Germain risponde alla vittoria di ieri del Monaco infliggendo una dura lezione al Rennes, battuto 4-1 in trasferta con una doppietta di Neymar e gol di Cavani e ...