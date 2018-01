Le trovant : Le pietre in grado di crescere e riprodursi : Le trovant: Le pietre in grado di crescere e riprodursi Provate ad immaginate a delle pietre che siano in grado di crescere e riprodursi come ad un essere vivente in grado di mutare il suo aspetto nel tempo. Se questo vi sembra difficile da credere basta che vi fate una bella gita in Romania, infatti a 35 chilometri da Ramnicu Valcea, sono state scoperte delle rocce eccezionali chiamate Le trovant , in grado di crescere e riprodursi ...