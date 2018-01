Le chat del professore accusato di violenza sessuale

Hotel Rigopiano - le chat dei sindaci prima del disastro. "In Prefettura tutti via" : Al centro della cronaca c'è il palazzo che a Pescara ospita Prefettura e Provincia insieme. Lì arrivano le telefonate di Quintino Marcella che prova a dare l'allarme. Sempre lì, tra le 15.40 e le 17.

L’insostenibile leggerezza dell’essere (in chat) : I messaggi in chat semplificano la vita, se ci limitiamo allo stretto indispensabile. Ma noi non ci limitiamo e la “distanza” di un messaggio digitato troppo spesso allontana il rapporto umano. Nella classe di mio figlio (quarta elementare) muore (a soli 33 anni) il padre di un compagno: lascia la moglie e due figli. Ma dalla tragedia a Natale passa poco tempo: qualcuno non resiste e deve fare gli auguri alla classe inviando la foto ...

Roberta Lombardi : la polemica sulla chat e i vitalizi della Regione Lazio : Un nuovo caso scuote il #M5S, ancora una volta a Roma e dintorni. Dopo la notizia che i legali di #Virginia Raggi hanno presentato richiesta di giudizio immediato per la loro assistita, accolta dal Tribunale capitolino, oggi l'attenzione si sposta su #Roberta Lombardi, altro volto di spicco del Movimento 5 Stelle. In autunno, la Lombardi ha partecipato alla votazione online in cui si chiedeva agli iscritti di scegliere il candidato per le ...

WhatsApp - le novità del 2018 per gruppi e chat (arriva anche la nota video) : Dopo aver chiuso la porta a una serie di modelli basati su piattaforme obsolete (su tutti Windows Phone 8, BlackBerry OS and BlackBerry 10, anche se in quest’ultimo caso l’app sembra continuare a funzionare ma è solo questione di giorni per il definitivo addio), WhatsApp promette di non concludere la sua catena di novità e miglioramenti neanche nel 2018. Molte le funzionalità in arrivo dopo le principali rilasciate nel corso del 2017. E, stando ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ È nato l'amore? La chat inchioda la modella ceca! : Luca Onestini e Ivana Mrazova, è nato l'amore tra i due dopo il Grande Fratello Vip o si tratta soltanto di amicizia? Una rivelazione scoraggia i fan!(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:36:00 GMT)

"Tutte in tacchi e minigonna" - il caso Bellomo nelle chat del 2015 : "Grazie a una segnalazione che ho avuto qui ho potuto ripercorrere la vicenda Bellomo. Ed è allucinante che le cose siano emerse ufficialmente solo ora . Perfino sulla chat dei concorsi mininterno.net ...

Ancona - il video choc dell'autista filmato mentre chatta guidando il bus : ROMA. guidando l'autobus senza mai staccare occhi e mano dal cellulare, un autista spericolato in servizio ad Ancona era così impegnato a scrivere chattando da non rendersi neppure conto del ...

Ancora shopping di lusso per il principe saudita Mohammed bin Salman - è lui l'acquirente dello chateau Louis XIV : Quando venne venduta lo "Chateau Louis XIV" per 275 milioni di euro, il magazine "Fortune" lo insignì del titolo di "villa più costosa al mondo" e la rivista "Town & Country" si dilungò nella descrizione dei 57 acri di terreno che circondano la villa e di tutte le ricchezza custodite nelle sue stanze. Si sapeva tutto, tranne chi fosse il misterioso acquirente. Oggi, il New York Times ha rivelato l'identità del ...

Venezia - Inzaghi : 'Felice dell'interesse della Samp. Gattuso? Lo sento sulla chat dei Campioni del Mondo...' : SU GATTUSO - 'Rino lo sento sulla chat dei Campioni del Mondo. Non ha bisogno dei miei consigli, è già bravo e avrà tante cose a cui pensare in questo momento. Ora è un Milan diverso dal mio, sono ...

Sei birichina - ti sculaccerei. ?Le chat erotiche del sindaco Pd : Lo scandalo scoppiò qualche giorno fa quando trapelò la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di Mattia Palazzi, sindaco Pd di Mantova di 39 anni. La cittadina venne travolta dalle accuse di presunta tentata concussione continuata ai danni della vicepresidente di una associazione locale.A far parlare le cronache furono alcuni messaggi, a quanto pare a sfondo sessuale, che il sindaco avrebbe mandato alla donna (che non ha ...

Novità Whatsapp : basta incubo delle chat di gruppo Video : #Whatsapp in continuo aggiornamento: la notizia della novita' assoluta riguardante le #chat di gruppo era nell'aria gia' a meta' novembre, ma solo dal 4 dicembre sono arrivati i dettagli. Si chiamerebbe 'Restricted Groups' ed è ancora in fase di test: si parla di una funzione in grado di far decidere solo ed esclusivamente all'amministratore di una chat di gruppo, cosa pubblicare. Questo significa che gli altri membri si limiterrebbero solo a ...

