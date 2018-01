Lavoro a Dublino per italiani nel settore dei videogiochi

Lavoro per italiani in differenti settori con Hertz a Dublino Video : Hertz, compagnia leader nel settore dell'autonoleggio, offre Lavoro per italiani in differenti settori a Dublino. La compagnia venne fondata nel lontano 1918 a Chicago e oggi può vantare più di 1200 sedi operative in tutto il mondo con numerosi franchising. Il suo business ha quindi raggiunto livelli planetari e il suo servizio clienti europeo si trova oggi a Dublino. Qui sono impiegate circa 900 persone appartenenti a 29 differenti ...