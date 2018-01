Lavoratori senza stipendio da mesi | l' amministratrice della società si regala una Porsche

I Lavoratori sono senza stipendio - l'amministratrice si compra la Porsche : Mentre i lavoratori sono senza stipendio l'amministratore straordinario della società in crisi si compra una Porsche e fra i dipendenti esplode la rabbia: "E' uno schiaffo in faccia a noi".La vicenda arriva dalla Lombardia, dove i lavoratori della Servicedent, un'azienda monzese molto nota nel settore dell'odontoiatria, attraversano da tempo un periodo molto difficile. A febbraio 2016 ne era stata arrestata ...

Per i Lavoratori dell' Ex Pozzi di Spoleto - un'Epifania senza riscuotere la Cassa Integrazione Straordinaria di Novembre 2017 : (UNWEB) La Befana o Epifania gioia dei bambini , la figura folcloristica legata alle festività natalizie, tipica di alcune regioni italiane e diffusasi poi in tutta la penisola italiana, meno ...

INTECS chiude senza comunicare licenziamenti ai 65 Lavoratori : L'Aquila - Caos totale da parte di INTECS nella comunicazione ai lavoratori del recesso del rapporto di lavoro! E così anche nella fase di chiusura del sito dell'Aquila e licenziamento di tutti i 65 ricercatori la INTECS è riuscita a dare il peggio di sé!, i lavoratori, non avendo ricevuto la lettera di licenziamento, si sono doverosamente recati sul posto di lavoro dove però hanno trovato sbarrata e accuratamente ...

Senza luce e gas - ora il Cotir è anche allagato. Ivo Menna : 'Lavoratori umiliati dalla politica' : E mentre i lavoratori continuano a essere presenti sul posto di lavoro, la politica agisce per altri interessi. Ma di fronte al distacco della energia elettrica per mancate corresponsioni, e ai danni ...

Zara - “chiedete di pagarci” : appello dei Lavoratori senza stipendio sulle etichette. L’azienda : “Creato fondo di solidarietà” : “Il prodotto che state comprando l’ho fatto io, ma non sono stato pagato”. Da qualche giorno questa scritta è comparsa sui cartellini dei capi in vendita in diversi store di Zara a Istanbul. Una richiesta d’aiuto scritta a mano, su un’etichetta marrone, dai lavoratori turchi dell’azienda tessile Bravo Tekstil, che ora sta facendo il giro del mondo. La fabbrica lavorava come terzista, con gli appalti delle ...